Mairie de Guédiawaye : Biguine Gueye vote Aliou Sall

Locales à Guediawaye : il n’y a pas meilleur profil que l’actuel Maire Aliou Sall !

Cliver Lockert écrivait : »Si vous stoppez la continuité de votre métamorphose, viendra un jour où vous serez perdu.”

Cette superbe assertion sied parfaitement à la ville et aux populations de Guediawaye au vu de la positive métamorphose de cette grande collectivité territoriale de la banlieue de Dakar. Naguère laissée en rade et lésée par les gouvernements et les maires qui ont précédé le régime du président Sall, Guediawaye a trouvé une nouvelle santé en tous domaines sous le Maire Aliou Sall. C’est la raison pour laquelle ses populations, comme un seul homme, doivent rester mobilisées autour de l’édile Aliou Sall, afin d’enchaîner en sa compagnie, les transformations enclenchées avec brio lors du premier mandat.

Aliou Sall, qu’on l’aime ou pas, connait le sérail. Il est resté serein et a atteint l’essentiel de ses objectifs en matière d’inclusion sociale et de réalisation d’infrastructures. Malgré l’imprécisionnante campagne de déstabilisation qui aura jalonné son premier mandat à la tête de la ville de Guediawaye. Imperturbable et très conséquent, ce pur produit du mouvement associatif sait être teigneux et conséquent à chaque fois que le diable se mêle de sa gestion pour tout tirer au clair. Tous les Sénégalais connaissent le courage de ce leader atypique au sens élevé de l’anticipation. Qui plus est, l’homme est un travailleur !

En effet, le bilan du maire de Guediawaye est l’un des plus élogieux du pays comparé à ceux des différentes villes qui composent actuellement le Sénégal. Son premier mandat terminé donne l’impression d’un succulent bilan à mi-parcours. L’envie de le voir inscrit dans la continuité aiguise l’appétit de ses administrés. Cela reste constant ! Tellement sa vision et ses ambitions pour Guediawaye sont immenses ! Les populations conscientes de cette collectivité locale, femmes, jeunes, personnes du troisième âge… apprécient son engagement et sont fiers de ses prouesses au profit de Guediawaye.

Sans tambour ni trompette, sans jamais user de son statut de frère de…, sans bomber le torse, discrétion et efficacité en bandoulière, l’ancienne plume de walf quotidien déroule. C’est d’ailleurs mal connaître l’homme que de penser qu’il doit sa réussite et son aura à l’accession d’un certain Macky Sall au pouvoir. Que non ! Il a bourlingué comme vous et nous, parti de rien. Il s’est battu depuis les mouvements estudiantins en passant par les partis politiques de gauche pour se durcir la carapace et asseoir son leadership. Cela est incontestable !

Revenant à notre sujet, Aliou Sall n’est pas l’alter ego de ses potentiels adversaires déclarés à la course pour la ville de Guediawaye aux locales de janvier prochain. « Dou sen morom ». Aliou Sall n’est pas un ancien animateur d’émissions creuses reconverti en comédien de la revue de presse. L’homme de la situation pour un second mandat à Guediawaye est un journaliste chevronné, formé à bonne école et ex fonctionnaire de l’État du Sénégal à l’ambassade de Chine entre autres compétences qui fondent la solidité de son profil. En conséquence, il n’y a pas d’opposition sérieuse et crédible au maire sortant Aliou Sall à Guediawaye ! C’est aussi simple que cela et tout Guediawaye doit faire sienne cette tangible réalité. Il n’y a aucune opposition crédible contre Aliou Sall dans cette ville.

En promettant de revenir sur les autres raisons objectives pour lesquelles le maire de Guediawaye doit davantage être reconduit, nous exhortons les populations à se tenir prêtes aux côtés de leur maire, l’un des meilleurs de l’actuel Sénégal. Pour le créditer d’un plébiscite à travers des scores fleuve dans tous les centres de vote le 23 janvier 2022.

Populations de Guediawaye, vous êtes sur la bonne voie, celle de la continuité pour d’autres résultats encore plus éclatants en compagnie du président de l’association des maires du Sénégal.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste.