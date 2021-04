Mairie de Thilogne : Nébuleuse autour des fonds de dotations

Selon le ministre Oumar Gueye ces fonds s’élevaient à 29.658.826.250 CFA en 2020 et connaîtrait une hausse à 32.908.826.520f CFA cette année 2021.

Tandis que le code des collectivités territoriales stipule en son article 154 que les séances du conseil municipal sont publiques et que les comptes rendus de séances doivent être affichés par extraits à la porte de la mairie dans les 08 jours qui suivent (….). Celles de la mairie de Thilogne se déroulent comme une réunion de famille sans compte rendu au public.

Triste ! Population de Thilogne ,vous conviendrez avec nous que l’éthique doit être à la base de toute administration et que le fonctionnement d’une commune est obligatoirement chevillée à un code moral et éthique.

Considérant la manière dont est gérée notre commune on se demande si nos élus locaux qui y siègent ont une seule fois compris cela.

Nous serons tentés de dire après avoir observé pendant six ans l’équipe municipale en place que leur mode d’administration est très mercantile.

Profitant de leur majorité mécanique, ils organisent bon nombre des séances à huit clos sans afficher les comptes rendus à la porte de la mairie conformément à la LOI.

« L’homme qui commande à quelques échelons qu’ils soient placé doit se fier pour être suivi moins à son élévation qu’à sa valeur » disait Charles de Gaulle.

Au regard de cette vice de forme, la question aujourd’hui que l’on se pose est celle de savoir si cette équipe municipale incarne cette sagesse indiquée par le Général sur le chemin à emprunter pour conduire le destin d’une communauté.

Cette démagogie a engagé la commune dans une profonde opacité. Oui Tout est nébuleux dans la manière de gérer notre collectivité. Il ne s’agit ni plus ni moins de cela. Les fonds de dotations n’ont jamais été exposé au public pour l’exercice 2020 et 2021.

La question du montant des fonds alloués à notre commune en 2020 et 2021 est aussi importante que celle de savoir si l’équipe municipale a été diligente, responsable et impartiale dans la distribution de ces fonds aux ayant droits. Parmi les 46 conseillers, les 36 inféodés au maire Youssoupha Dia choisissent de conspirer dans le silence, alors que les 08 du mouvement Bes Dou Gnakk dirigé par le charismatique Mamadou Elimane kane se contentent de dire qu’ils n’ont jamais été convoqué à une séance dont les fonds de dotations font l’ordre du jour.

Nos associations culturelles, sportives et de développement demandent la lumière sur ses fonds et son utilisation. Nos vaillants agriculteurs très attachés à leurs houes et hilaires tout en sachant que celles-ci très rudimentaires ne les nourrissent plus; en ont besoin pour se procurer des moyens plus techniques plus adaptés à leur tâche ardue et noble qu’est de cultiver la terre!

Nos associations de jeunesse réclament leur part afin de faire face au système structurellement injuste qui a conduit beaucoup d’entre eux au chômage.

Les associations féminines constituées de nos mères de nos braves femmes et sœurs réclament leur dotation pour développer leurs microentreprises qu’elles ne cessent de monter avec les moyens du bord.