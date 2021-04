Ngor : Les Lebous demandent l’extension de leur village (Vidéos)

Le collectif pour la demande d’extension du village de Ngor dans l’aéroport militaire de Dakar Yoff était ce vendredi passé, dans la rue pour réclamer les terres de leurs ancêtres. Selon le porte-parole du collectif, les textes proposés servent à les exproprier.

« Nous n’accepterons pas qu’on octroie nos terres à des Sénégalais, comme le représentant du Khalife des Mourides à Dakar, Mbackiou Faye, par ailleurs hommes d’affaires, 52 hectares et Cheikh Amar 30 hectares. L’Etat doit savoir que nous Lébous, sommes autochtones, riverains et propriétaires. Aujourd’hui, nous ne répondrons à aucune provocation. Nous demandons une zone d’extension de 50 hectares ou plus », a décrié El Hadj Abdoulaye Samb, porte-parole du collectif.

Les Lébous dans la commune de Ngor ont besoin de plus d’espace. Et, ils n’accepteront pas que les terres de l’aéroport de Dakar Yoff soient octroyées à des privés.