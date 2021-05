Mairie de Ziguinchor : Barth demande à Sonko de ne pas être candidat

Si cela ne tenait qu’à Barthélémy Dias le leader de Pastef-Les Patriotes ne serait pas candidat pour la mairie de mairie de Ziguinchor. Barth voudrait que Sonko garde toutes ses chances pour la Présidentielle de 2024.

« Je veux que Sonko garde toutes ses chances d’être candidat à la Présidentielle de 2024 », a déclaré le maire de Mermoz/ Sacré-Cœur dans un entretien avec Walf Quotidien. Barthélémy Dias redoute que l’État fomente un autre complot (comme celui de la caisse d’avance qui a écarté Khalifa Sall) contre le leader de Pastef.

Barthélemy Dias qui affiche son admiration pour Sonko veut lui éviter qu’il tombe dans le piège. « Je suis admiratif du courage et du patriotisme de Sonko », dit-il. Avant de rajouter : «Moi et Sonko sommes de la même génération et de la même commune. J’éprouve une amitié sincère pour Ousmane Sonko. Et je suis vraiment admiratif de son courage, de son patriotisme et de sa sincérité. C’est que je retiens de lui», martèle Barth à l’égard de Sonko. Pour lui, « Pastef est une composante essentielle de l’opposition ».