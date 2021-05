Serigne Mbacké Ndiaye demande aux politiciens de se parler

PARLONS NOUS, CHERS COMPATRIOTES…PAR SERIGNE MBACKE NDIAYE

La publication de notre ami Alpha Omar SOW relative à sa rencontre avec Ousmane SONKO et Guy Marie Sagna a inspiré ma présente réflexion. En effet j’entends souvent des gens dire : « malgré nos divergences politiques nous avons parlé ou j’ai été chez lui à l’occasion de tel événement. » Non ! Les divergences politiques ne doivent pas être source de division ou de désamour, bien au contraire, elles doivent être des facteurs de rapprochement, des raisons de discuter. Je vous crois tous sincères et engagés pour la République. Alors cela veut dire que nous appartenons tous à un même parti qui a pour nom Sénégal.

Des gens vous disent toujours : « j’ai rencontré untel mais il m’a agréablement surpris. »

Acceptons-nous avec nos défauts et nos qualités, nos forces et nos faiblesses car nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des humains. La vie est éphémère et notre durée d’activités et de capacités n’est encore plus.

ALORS PARLONS NOUS CHERS COMPATTIOTES ET LE SÉNÉGAL NE S’EN PORTERA QUE MIEUX

Serigne Mbacké Ndiaye