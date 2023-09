Majib Sène : «Serigne Babacar Sy Mansour, le véridique»

S’il y a un homme dans le landerneau maraboutique Sénégalais qui se distingue par sa sagesse coutumière, sa sérénité en toute circonstance et son amour viscéral de la vérité, c’est bien Serigne Babacar Sy Mansour, l’actuel Khalif Général des Tidianes du Sénégal. Né et nourri dans le sérail d’une famille d’érudits dont l’apport dans la propagation de l’islam au Sénégal est sans commune mesure, il se définit comme le digne continuateur de l’œuvre de son grand-père, Cheikh Seydi Hadj Malick Sy (RTA).

L’homme est tellement véridique que dans tout le pays, on le surnomme « allemand ». Dans notre pays, les Allemands, depuis la deuxième guerre mondiale, sont réputés être des hommes de vérité qui disent toujours ce qu’ils pensent sans détour. Homme de rigueur, de sérénité et de sagesse, il veille continuellement sur la protection sans faille des principes fondateurs de l’islam, mais également sur la doctrine du tidianisme, à l’image de ses valeureux devanciers.

Sa simplicité et sa courtoisie proverbiale, font qu’il n’hésite pas, quand le temps le lui permet d’assister à des cérémonies familiales dont les baptêmes et les funérailles. Très à cheval sur les règles qui gouvernent la bonne conduite des fidèles, il prêche toujours par l’exemple. Ses discours à l’occasion des rassemblements religieux, sont teintés de rigueur pédagogique pour corriger certaines tendances déviationnistes de fidèles sensés être en harmonie avec les règles sacro-saintes de la confrérie. La répétition étant pédagogique, il ne manque aucune occasion pour rappeler les règles de conduite dans la confrérie telles que enseignées par son fondateur, Aboul Abass Ahmada Tijane (RTA).

Nationaliste de la tête aux pieds, il défend farouchement toutes les théories qui prônent le dialogue, l’entente cordiale et le respect mutuel. C’est la raison pour laquelle, je n’hésite pas à l’appeler « le Khalif du dialogue fécondant », tellement importent pour lui, la stabilité du pays et son développement économique, social et culturel.

L’éducation des enfants est un de ses soucis majeurs car, dans ce monde en folie, tout enfant dépourvu d’éducation s’expose dangereusement aux graves méfaits de l’évolution. Conscient de ce mal de notre temps, en homme précautionneux, il est toujours sur ses gardes pour prévenir toutes circonstances porteuses de calamités. Son intelligence, servie par une éloquence phénoménale, lui confère une posture de celui qui sait comment parler pour atteindre ses cibles. Il exerce son magistère avec confiance, sagesse et sérénité pour être en phase permanente avec ses devanciers qui ont correctement tracé toutes les voies qui mènent à la félicité. Quand on la chance d’avoir comme grand père Mawdo Malick, comme père Elhadj Mansour, l’homme aux deux turbans et comme homonyme Khalifa Ababacar, le roseau qui plie mais qui ne rond point, on ne peut être qu’une référence dans la mission qu’on accomplit.

Nos vœux ardents de succès, de longue vie et de bonne santé, l’accompagnent dans sa délicate mission assignée aux hommes prédestinés. On retiendra dans son khalifa cette œuvre de dimension pharaonique qui est l’édification de la mosquée de Tivaouane dont la gestation porte la signature du défunt Khalif Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh (RTA). Une œuvre impressionnante par son immensité, son charme conquérant, sa fonctionnalité et sa modernité qui sont une merveille de notre époque. C’est, en vérité, une œuvre collective reposant sur la solidarité car, tous et chacun, ont contribué financièrement à son édification.

Serigne Babacar Sy Mansour se distingue par son esprit cartésien dont la quintessence est issue des préceptes coraniques qui modulent le sanctuaire de Tivaouane, fondé par Cheikh Seydi Malick Sy (RTA). De Khalifa Ababacar Sy en passant par Dabakh Malick, Borom Daradji, Al Maktom et Al Amine, l’école de Mawdo s’illustre chaque jour par son dynamisme, sa rigueur et son ancrage fécond dans les valeurs du tidianisme. Ni vindicatif, ni isolationniste mais recroquevillé dans la vérité, Serigne Babacar Sy Mansour est le digne et fidèle continuateur de l’œuvre de ses devanciers qui sont des références dans l’univers islamiques.

C’est un homme fascinant, intègre, ouvert aux alizés des vents fécondants et pour qui, la vérité en tout et dans tout rythme sa vie. Loin des mondanités, il se réfugie dans l’univers des « dara » où l’on enseigne la droiture, le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être pour être en phase permanente avec le modèle islamique. Il exerce son magistère avec confiance et sérénité suivant en cela l’exemple du grand Mawdo Malick qui, mieux que personne, nous a fait aimer et respecter le Saint Sauveur de l’Humanité (PSL). Ainsi, Serigne Babacar Sy Mansour tient solidement la barre avec optimisme, sérénité et confiance grâce à la guidance de Cheikh Seydi Hadj Malick Sy, avec la bénédiction de Taha l’Intercesseur (PSL), et par le truchement de Aboul Abass Ahmada Tijane le sceau de la sainteté. Plaise à Allah (SWT) que chaque année, nous nous retrouvions à Tivaouane pour exalter par fusion et par osmose, la grandeur et l’éminence de celui que Dieu a doté de tous les dons, Mouhammad ibn Abdallah PSL.

Par Majib Sène