Makhtar Cissé…Un modèle politique idéal !

Comme dans l’histoire des fables de la Fontaine (le chêne et le roseau), retenez que nous plierons, mais nous ne romprons pas.

Pour moi, le l’homme politique idéal ne serait pas un politicien de carrière. Le profil politique idéal est celui où les individus chargés de pouvoirs sont véritablement conscients des limites de ceux-ci, et où sont ceux-ci sont véritablement limités. La politique ne serait pas pour lui une profession, mais un engagement au service de son pays. Et cet engagement serait limité dans le temps. Alors maintenu ou remplacé de son poste ne doit en rien ébranler.

Mouhamadou Makhtar CISSÉ a su assumer jusqu’au bout ses engagements pour le bien commun et partir lorsque les compromis sont trop importants. Il n’est pas un professionnel de la politique qui a peur de perdre son emploi et qui doit protéger son train de vie. IL INCARNE L’AVENIR !!

Il lui a fallu des convictions fortes, de l’intégrité, le souhait de changer les choses en espérant que ce sera pour le meilleur, et s’assurer qu’il est y allé pour servir les autres et non pour se glorifier. Il a du mérite, de l’exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, de l’attachement pour son pays, de la majesté dans les grandes heures et de l’agrément dans les plus discrètes.

S’étant retrouvé dans l’arène de l’hypocrisie (parfois intellectuelle), de l’ingratitude et de la cruauté, la mise à l’épreuve continue… Nous triompherons !!

Le combat continue…