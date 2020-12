Maladie Mystérieuse : And Gueusseum recommande une investigation plus rigoureuse

Le Directoire de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS/Santé AND GUEUSSEUM, réuni en séance ordinaire ce mercredi 02 décembre 2020 au siège social de la FGTS à Dakar, examinant les prémices d’une deuxième vague de contamination de la Covid-19, la maladie mystérieuse de Thiaroye, le Plan d’Investissement Sectoriel et les réformes du secteur de la santé, le recrutement du personnel et la protection sociale entre autres questions relatives à la météo syndicale, a retenu les conclusions ci-après.

Pendant que le monde entier fait face à une seconde vague de Covid-19 aussi faucheuse que la première, où l’Europe se confine à nouveau devant la multiplication des cas de contamination car ne disposant jusque-là pas d’un vaccin homologué, au Sénégal, on assiste à un relâchement généralisé dans l’application des mesures barrières et aucune mesure préventive ou de dissuasion n’est prise par les autorités sanitaires et administratives pour juguler le mal rampant.

Et pourtant, on parle d’une prochaine campagne de vaccination contre la Covid dans l’ignorance la plus totale des tenants et aboutissants de l’antigène par l’écrasante majorité du personnel et l’impréparation des populations promptes à rejeter tout ce qui est nouveau dans ce domaine précis.

Sur la maladie mystérieuse, qui n’a rien de mystérieux, sinon l’ignorance des causes, surtout devant une nouvelle contamination des pêcheurs qui sont retournés en mer, l’ASAS recommande une investigation plus rigoureuse pour déterminer les véritables causes car pareille situation se saurait perdurer au risque de plonger les acteurs de cet important secteur économique dans le désarroi total.

Abordant la gestion des ressources humaines, AND GUEUSSEUM dénonce le viol répétitif de la loi, consacré par un renouvèlement à l’infini des contrats par le ministère de la santé et de l’action sociale et exige de la Fonction publique le recrutement de tous les contractuels, conformément à l’engagement de Monsieur le Président de la République le 11 janvier 2019.

Dans la même veine, l’ASAS réitère sa demande d’égalité de traitement des agents de l’Etat en ramenant l’âge de la retraite à 65 ans pour tous les agents du MSAS sous réserve de la pénibilité du travail.

Sur un autre registre, la signature du décret portant régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé (TTS) demeure une urgence absolue sachant que les ministères sectoriels ont fini de donner leur avis. C’est pourquoi, l’ASAS AND GUEUSSEUM, non concernée par la marche annoncée du 07 décembre 2020, se démarque de tout regroupement d’associations et de syndicats tendant à travestir la vérité sur la prise en charge de cette question et reste convaincue, que le comblement des gaps de connaissances et de compétences est la voie obligée dans notre Fonction publique diplômante et toute autre élucubration d’organisations syndicales de la 25ème heure ne ferait que prolonger l’attente déjà trop longue des techniciens supérieurs qui ne demandent qu’à être reclassés dans la hiérarchie A dont AND GUSSEUEM a fini de faire créer les corps d’accueil.

Analysant le déploiement des Comité de Développement Sanitaire (CDS), l’ASAS constate pour le déplorer, les dysfonctionnements récurrents de ces derniers qui clopinent comme les Comités de santé qu’ils ont remplacés et pire, ils ont introduit une discrimination en plafonnant la prise en charge des Agents de santé communautaires (ASC) et du personnel socio-sanitaire qui ne répond d’aucune logique pendant que les gestionnaires du CDS se « beurrent » au détriment de ceux qui produisent les recettes. C’est la raison pour laquelle AND GUEUSSEUM exige, en attendant celle du décret, la révision sans délai de l’arrêté fixant la clé de répartition des recettes des CDS, qui du reste, pose plus de problèmes qu’il n’en règle.

Au chapitre des réformes attendues du secteur de la santé et de l’action sociale (conditions du Chef de l’Etat pour mettre à disposition les 500 milliards d’investissement), en plus de celle des CDS précitée, l’ASAS attend la matérialisation des Directions régionales de la santé et de l’action sociale pour mettre l’accent sur les déterminants de la santé au profit d’une santé préventive et de masse. Cela doit s’accompagner d’une réforme du district sanitaire. Et par ricochet, la territorialisation des politiques publiques convoque l’érection d’hôpitaux départementaux comme structures de référence conformément aux orientations de l’Acte 3 de la décentralisation.

Sur le financement de la santé, l’Alliance salue la légère augmentation du budget du MSAS, tenant compte tenu des nouvelles créations à Touba, Kaffrine, Sédhiou, Kédougou et Agnam (encore loin des 9% de l’OMS et des 15% à Abuja) et de celui des EPS qui a connu une hausse de trois milliards et continue à réclamer l’établissement de critères d’allocation des subventions au prorata des charges induites par la mission de service public de santé qui est un droit consacré.

S’agissant des ressources humaines qui conditionnent le succès des réformes envisagées, nécessitant des ruptures dans la douleur, il conviendra d’inverser la tendance actuelle de médicalisation du management hospitalier au détriment des gestionnaires de formation qui « chôment » : que chacun fasse ce qu’il sait faire le mieux car sur les 39 Directeurs d’Etablissements publics de santé hospitaliers et non hospitaliers confondus, les 29 sont administrés par des médecins ou chirurgiens-dentistes dont le système a plus besoin auprès des populations. Dans ce lot, les femmes manageurs sont les moins loties avec moins de 10 postes et moins servies quand il s’agit de leur affectation/promotion, si elles ne sont pas terrorisées par endroit.

L’ASAS AND GUEUSSEUM rappelle au bon souvenir de Monsieur le Ministre de la santé et de l’Action sociale ses engagements sur la crise au Centre Hospitalier Abass Ndao (CHAN) car l’Alliance a respecté les siens en consacrant, dès lors, le retour au calme dans la structure et attire son attention sur le retard accusé dans le paiement de la prime Covid aux agents des collectivités territoriales au risque de réchauffer le front social.

Enfin, AND GUEUSSEUM félicite les récipiendaires à l’agrégation du CAMES 2020 dont le pourcentage de réussite se passe de commentaires et interpelle les autorités sur la nécessité d’investir dans les équipements de pointe pour garantir une souveraineté sanitaire au Sénégal.

Fait à Dakar, le 02 décembre 2020.