Ibrahima Sène : « Plus pressé que Sonko, tu meurs »

Entretien avec Walfadjri du 30 novembre : Sonko jette le masque !

Lorsque le journaliste Moustapha Diop lui rappelait mes propos qui l’ont caractérisé « d’ambitieux, de prétentieux et de pressé », toute sa réponse a montré aux Sénégalais, le bien- fondé de ce jugement.

En effet, pour justifier sa décision de réconcilier Me Diop et Barth, il a évoqué des références islamiques afin de démontrer que c’est un devoir de tout musulman de le faire entre deux musulmans qui ne s’entendent pas !

Mais quand il s’est agi de deux autres musulmans, Idy et Macky, c’est « haram » au prétexte que cette réconciliation est faite » sur le dos du peuple » pour permettre à Idy de « prendre sa part de gâteau au pouvoir » !

Ainsi, pour Sonko, toute retrouvaille avec Macky, Président de la République, est « sale », et tous ceux qui refusent de le faire, sont « propres » !

C’est dans cette logique manichéenne qu’il m’a traité « d’alimentaire » dans son entretien, tout simplement parce que mon parti est allié au Président Sall, et que j’occupe des fonctions dans l’Etat!

Avec une telle vision restrictive de l’éthique en politique qu’il érige arbitrairement en « normes », plus « prétentieux » que lui, tu meurs !

En outre, il se dit s’être donné comme nouvelle mission de « rassembler tous ceux qui sont contre le gouvernement du Président Macky Sall, et engagés à le combattre », les jugeant « propres ».

C’est ainsi qu’il considère Moustapha Diakhaté et Me Diop, qui ont quitté Macky, non pas à cause de sa gestion du pouvoir, mais bien, pour avoir été sanctionnés pour indiscipline par rapport à la décision de leur Parti de ne pas participer à un débat sur le « troisième mandat » !

Pis encore, en disant cela, après avoir quitté sans management ses anciens alliés de JOTNA, grâce à l’engagement et à la détermination desquels, il a engrangé 16% du suffrage exprimé par le peuple, pour occuper la troisième place dans les résultats de la Présidentielle de 2019, Sonko jette une « pierre dans leur jardin », en les présentant ainsi comme des « hommes et des femmes aux mains sales, » qui sont des « alliés potentiels » du Président Macky Sall.

