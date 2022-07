Malgré les divergences…Kisal Senegaal soutient Macky aux Législatives

LE MOMENT EST VENU DE PRENDRE SES RESPONSABILITES ET DE CHOISIR

La Fédération de KISAL SENEGAAL DE France, membre fondateur de la coalition Macky 2012, allié du candidat MAXKY SALL au temps des grands défis de la quête du destin, avait affirmé publiquement en 2017, sa sortie de la coalition de BENNOO BO0KK YAAKAR France, compte tenu de l’impossibilité matérielle et humaine de travailler avec le parti APR DE France. Ceci, par leurs pratiques sectaires et d’ostracisme que nous n’étions pas d’ailleurs les seuls à dénoncer et à regretter.

Mais, à l’époque nous avons été le seul parti de la majorité présidentielle représenté en France, à avoir pris ses responsabilités et à affirmer de manière transparente et claire en accord avec le président de notre parti, notre départ de la fédération de BBY de France.

En 2018, le Président de la République apprenant notre départ de BBY à travers les médias, demanda à notre président que nous revenions dans la coalition, en s’engageant à recevoir la fédération de KISAL à la résidence de l’ambassadeur. Lors de cette audience, en présence du coordinateur de la DSE de l’époque au moment où le président recevait la délégation de la fédération de KISAL de France, des engagements forts avaient été pris de part et d’autre. KISAL a respecté sa parole, mais les engagements du Président de la République et de monsieur HAMMETH SARR n’ont pas été respectés à ce jour

En 2019, après les élections présidentielles, constatant de nouveau que nos relations avec l’APR de France étaient encore pires qu’auparavant, notre fédération décida de quitter pour de bon BBY de France.

Depuis, KISAL n’a cessé d’affirmer et de réaffirmer son appartenance à la majorité présidentielle comme toutes les autres formations politiques, coalitions et autres mouvements qui, tout en étant en dehors de BENNOO, étaient des membres à part entière de la majorité présidentielle.

Fier de notre loyauté à l’égard de notre Président et au Président de la république, soucieux de notre autonomie de décision et de la visibilité ainsi que de la lisibilité de notre parole politique, KISAL , comme certains partis et coalitions de la majorité présidentielle, avait choisi de se lancer dans le défi de la campagne des législatives et de s’évaluer en termes de représentativité auprès nos compatriotes.

Cet engagement a permis à KISAL de figurer dans la liste des partis et coalitions admis à concourir dans la compétition des parrainages afin de pouvoir une fois cette étape passée, se soumettre aux suffrages des sénégalais.

Ce moment grandiose et formateur pour nos militants, s’est confronté à une machine redoutable particulièrement sélective dont des pratiques administratives plus que douteuses. Cela nous a privé de manière éhontée par la modification des dates de dépôts des listes contrairement à ce qui avait été annoncé à NGOR DIARAMA , de pouvoir déposer nos listes de parrainage.

c’est le 08 mai 2022 ( nouvelle date fixée après le tirage au sort), que la direction des élections nous a appelé à 22h30 pour demander à notre mandataire de venir déposer ses listes avant minuit, ce qui était matériellement impossible, compte tenu du lieu où se trouvait celui-ci.

KISAL s’honore d’avoir vécu une expérience fabuleuse de visibilité , de représentativité à travers ses 12 délégations régionales sur le territoires sénégalais et ses 20 délégations pays où vivent les diasporas sénégalaises,. Un capital de reconnaissance, de confiance, et de jalons féconds pour l’avenir de notre parti qui, après avoir fait le bilan de sa campagne des parrainages , a constaté que nous avions dépassé de loin le nombre de parrainages requis pour pouvoir se qualifier, si la date initiale de dépôt des listes avait été respectée par l’administration chargée des élections

KISAL regrette profondément que les partis disqualifiés n’ont pour des raisons hypocrites et égocentriques pu se retrouver pour créer des rapports de forces favorables par rapport à des pratiques administratives autour desquelles il y avait beaucoup de choses à dire.

Notre parti est une organisation républicaine soucieuse de la stabilité des institutions de la république et de la cohésion sociale sénégalaise. Nous avons donc choisi de respecter les décisions des autorités de tutelle et de nous plier à la règle de la loi républicaine même si elle est imparfaite et les décisions prises apparaissent comme partisannes.

KISAL SENEGAAL mesurant les risques et les conséquences désastreuses de la cohabitation au Sénégal compte tenu des mentalités observées çà et là dans l’arène politique sénégalaise ? et du risque institutionnel qui y est lié, et refusant le chaos, a décidé de choisir son camp en responsabilité, pour la cohésion et le respect des institutions de la république.

Malgré notre appartenance à la majorité présidentielle, L’APR de France a choisi de nous ignorer alors qu’à nous deux en 2012 du temps de Macky 2012, et bien avant BENNOO BOKK YAAKAR ,nous avions obtenu 40% des suffrages face à toutes les adversités du premier tour .

Nos partis ont évolué et ont grandi. Mais ? nos processus d’évolutions ne sont pas les mêmes. KISAL a grandi dans la structuration, la formation de ses militants et dans la discipline organisationnelle, alors que l’APR a grandi dans la culture de la rivalité interne et dans l’auto destruction.

Respectant la ligne fixée par notre parti et en accord avec Monsieur MAMADOU DEME notre président, nous réaffirmons avec fierté, que nous sommes membres de la majorité présidentielle et que nous n’accepterons jamais l’humiliation du Président MACKY SALL en France, et que nous nous engagerons résolument pour sa victoire en France.

Les choix du président sur les différents candidats titulaires et leurs suppléants ne nous conviennent pas parce qu’ils ne sont pas pertinents et ils sont sectaires vis-à-vis des autres composantes de sa majorité qu’il ignore et marginalise . Cependant, face à l’adversité et aux risques d’instabilités, nous faisons le choix de la victoire de notre camp.

Seulement, face aux démons internes à profusion de la DSE APR France, nous refusons d’emblée d’endosser la coresponsabilité de l’échec

Au nom de la fédération de KISAL SENEGAAL DE France

HAMADY BAILA DIA

PRESIDENT