Malgré ses bons résultats…le Lycée de Mbacké souffre

Avec un taux de réussite de 66% cette année contre 67% l’année dernière, le lycée de Mbacké continue de planer sur le toit éducatif. Les résultats sont satisfaisants avec des mentions. Selon Serigne Ibra Ndiaye, Inspecteur de l’éducation à la retraite, les résultats obtenus au Baccalauréat cette année font du lycée de Mbacké un véritable centre d’excellence où il faudra y orienté les meilleurs élèves de 3ème admis au Bfem et ayant une moyenne annuelle supérieure ou égale à 14.

Ceci passera par l’organisation d’un concours d’entrée conçu sur le même modèle de celui du Lycée d’excellence de Diourbel qui a une vocation nationale. De ce fait, le Lycée Mbacké sera érigé en centre d’excellence sans adopter le système d’internat. Une proposition qui selon toujours l’inspecteur Ndiaye va provoquer des remous mais son avis est de décentraliser et élargir le culte de l’excellence. Chaque academie devrait avoir son centre d’excellence avec des moyens mis à sa disposition en mettant à contribution les sponsors et le système de mécénat où chaque élève sera boursier. Et pour finir, il dira que les brillants résultats du lycée de Mbacké démontrent sa faisabilité et ce n’est qu’une question de volonté politique.

A côté de ses performances se cache un lot non négligeable de problèmes de tout ordre : manque de salle de classe, effectif pléthorique, vétusté des bâtiments pour ne citer que ceux-là. Mieux à l’image des autres lycées du pays et de la région, le lycée de M’backé doit porter le nom d’un illustre fils ou guide religieux de la contrée. A une certaine époque, des bonnes volontés avaient avancé le nom de Serigne Saliou Mbacké pour baptiser ce lieu d’excellence en référence avec l’amour que le saint homme portait pour l’éducation.

Jusqu’à présent rien n’est encore fait. En tout état de cause, les responsables du lycée rencontrés ont à l’unanimité exprimé leur complaintes et le lots de problèmes rencontrés. Et une attention particulière doit être accordée à ce temple où l’excellence et la rigueur sont connus de tous.

Une augmentation du budget allouée chaque année est vivement souhaitée car vu le nombre élevé des effectifs, les tirages et la reprographie sont très coûteux et rendent parfois difficile le travail de l’administration. Ce qui est constaté est que malgré tout, la barre est placée très haut et que les bons résultats en sont une parfaite illustration.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn