Mali : Les Frontières fermées…un couvre-feu décrété !

La confusion persiste au Mali où le Président de la Transition, arrêté et détenu à Kati avec plusieurs de ses collaborateurs, a présenté sa démission aux acteurs de la méditation de l’ONU et de la Cedeao. Selon Seneweb, l’aéroport de Bamako est fermé, de même que les voies terrestres. Et le couvre-feu est décrété sur l’ensemble du territoire, de 20 h à 6 h du matin.

Arrivé à Bamako lundi 25 mai, l’envoyé spécial et médiateur de la Cedeao, Goodluck Jonathan qui a reçu les démissions du Président de transition et du Premier ministre Moctar Ouane, va les transmettre au vice-président Assimi Goita. Ce dernier aura la latitude de dissoudre le gouvernement et d’engager les négociations dans les 48 heures.