Malick Sall dérape encore…« De nombreux jeunes ont été tués par les partisans de Sonko »

En meeting ce dimanche 21 mars 2021, dans le Fouta, au stade de la région de Matam, Me Malick Sall a encore dérapé dans sa communication. A en croire le ministre de la Justice, les partisans d’Ousmane Sonko sont responsables de la mort de plusieurs manifestants, relate Walfnet.

« Il veut la mort de tous les Sénégalais car il vient de toucher le fond politiquement et cherche à entraîner tout le Sénégal dans sa chute. Toute personne qui veut du bien pour soi ne participera pas à une telle entreprise. J’évoque Sonko mais je sais que personne n’est avec lui ici. Je vous demande de veiller sur les jeunes car les débordements peuvent emporter des innocents. De nombreux jeunes sont morts à Dakar. Plusieurs parmi eux n’ont pas été tués par la police ni par la Gendarmerie mais par les partisans de SONKO. Vous avez vu à la télévision des manifestants armés, faites l’effort afin que quelque chose de similaire ne se produise chez nous. Un jeune non éduqué est une gangrène pour la maison et pour le pays. La vie est certes difficile mais prenez soin de vos enfants », a-t-il déclaré.