Malick Wade Gueye à Guy : « Les sénégalais sont mille fois plus intelligents que toi »

Mon cher Guy,

Je reviens vers toi pour te demander de bien vouloir consacrer ton temps au vrai combat citoyen en tant que fils de la Casamance. Depuis deux jours, neuf (09) personnes qui étaient partis chercher du bois mort dans la forêt de Bofabayotte ont été passées à tabac et menacées de mort par un groupe armé susceptible d’appartenir au Mouvement des Forces Démocratique de la Casamance (MFDC). Voilà de la matière à penser et à résoudre pour le bonheur qui a fui loin des habitants de la Casamance qui prient jour et nuit pour le retour de la Paix. Ressouviens toi de ces moments délicieux où les cœurs s’unissaient d’autant mieux que chaque ethnie respectait l’autre. Ressouviens-toi des moments où la passion tirait de son propre excès la force de vaincre le mal avec tous les moyens. Ressouviens-toi des moments où le commun vouloir de vivre ensemble consolait toutes les ethnies de la contrainte de séparation. Ressouviens-toi des moments où les hommages rendus aux valeureux filles et fils de la Casamance tournaient tous au profit du patriotisme et de l’amour. Compares la Casamance d’aujourd’hui à celle des années 1970-1980 : que d’agitations ! que d’effroi ! que de regrets ! que de sentiments immodérés face à l’égoïsme d’un groupe qui n’a pas encore pris conscience de la force de l’union. Que vaut votre zèle, votre haine, votre rancune et votre rancœur qui animent vos actions de tous les jours loin de ta terre natale, face à un homme dont le seul tort est d’être choisi par Dieu pour conduire les destinées de tout un peuple ? La jouissance à la paix pour tout sénégalais, la vie et le bonheur doivent être la primauté de tout combat citoyen qui se veut juste, noble, pertinent et efficace. Mais quand on se tait sur des actes qui se passent chez soi et conduisant à l’élimination de certains citoyens pour porter d’autres combats moins importants, voilà ce qu’on peut qualifier « SE TROMPER DE COMBAT ET DE CIBLE » mon cher activiste, politicien encagoulé. Ce combat insensé ressemble à un excès de zèle, à de la fureur aveugle sur un homme qu’on haït. Un feu inextinguible brûle ton cœur et te livre aux erreurs des sens de la vie sur terre. Tu es devenu un type vulgaire qui essaie chaque jour à ternir l’image d’un homme qui te souhaite le bonheur et la paix et rien que le bonheur et la paix pour que tu jouisses pleinement de ton existence sur terre.

Ressaisis-toi encore Monsieur Guy Marius SAGNA ; nous sommes presque Seize millions de sénégalais et tu es le seul à agir ainsi. Je ne sais ce que tu trouves de rêche dans tes manières d’agir mais il est temps de te dire que les sénégalais sont mille fois plus intelligents que toi et comprennent tout. Crois-moi.

Malick Wade GUEYE, depuis Marseille.