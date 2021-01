Adama Gaye se moque du français de Me Malick Sall

Non franchement Malick SALL et sa torture du français. Lisez sa note pour justifier le report de la rentrée des cours et tribunaux. Son incompétence s’expose davantage ici avec ce français bancal, impénétrable !

Trop nul, ce larbin et faussaire: il cherche à duper encore Macky SALL qui l’a démasqué. Menteur, il est découvert et traqué. Et puis quelle bourde que de laisser libre Samba Tall pour plaire à sa base ethniciste tout en refusant la liberté à Boubacar Seye et Assane Diouf parce que Wolof et sérère respectivement.