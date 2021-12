Mamadou Diallo à Macky : « dissociez le temps de la politique et celui de la justice »

Trop de démocratie tue la démocratie…par Mamadou Diallo

Ne dit-on pas que le respect est réciproque, mais depuis 2011 on avait vu un fléau débarqué dans notre pays à savoir la mise à nue de nos institutions soutenue par des violences verbales incitant des scènes de violences.

Président nous voulons des institutions fortes. Qui devrions nous croire si l’opposition à chaque démêlé avec la justice vilipende la justice devant les institutions internationales lacérant l’image de notre pays

Hélas si nous interpellons 2012 beaucoup de masques vont tomber sur les laudateurs d’hier qui sont devenus les opposants d’aujourd’hui Ou étiez-vous lorsque Barthelemy DIAZ était investi lors des élections législatives de 2012. Pourtant la justice a été malmenée mais vos intérêts étaient en jeu. La réactivation de la CREI en est encore une autre illustration mais silence totale à cette époque. Les sénégalais ont commencé à cerner vos jeux lors du procès de la fameuse caisse noire de la Mairie de Dakar ou on a vu des magistrats instructeurs rigoureux et braves donné un verdict apprécié par une grande partie de la population. Et nous savons bel et bien qu’il y a eu détournement justifié par des achats fictifs de denrées alimentaires que le magasinier de la Mairie de l’époque avait nié la réception.

Ressaisissez-vous Gardien de la constitution et Garant de nos libertés. D’accord certains magistrats sèment le doute en criant partout que la justice n’est pas indépendante pour fuir leurs responsabilités sur les grands dossiers avec l’aide de certains politiciens, tout en sachant que dans un ensemble y a toujours des exceptions.

Nous demandons la réouverture du procès de Karim Wade pour classer ce dossier qui a égratigné le système judiciaire pouvant nous permettre de connaitre la vérité sur les 138 milliards qu’il est supposé nous devoir. La famille Diouf est toujours dans l’attente du verdict les opposant à Barthélémy Diaz

Mr le président les slogans et les buzz ne sont pas la priorité des sénégalais, dissocier le temps de la politique et celui de la justice. Ou en est-on avec le soit disant complot de viol perpétré au mois de Mars et qui a failli enterrer notre démocratie. Nous attendons ce procès opposant deux sénégalais qu’on veut transférer sur le champ politique Nous disons non. Le où la fautive doit assumer ses fautes. Ou bien y a-t-il deux justices dans notre pays ?

Chers magistrats le peuple attend le dénouement de ce procès la patience a des limites Monsieur le président vous aviez dit que vous ne protégerez personne les juges ont faim ils attendent la transmission des dossiers cachés sous votre coude pour montrer que le pouvoir judiciaire n’a jamais été remorqué par l’exécutif

Mamadou Diallo

Poulo Dery