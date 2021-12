Le Mausolée de Cheikh Anta Diop rénové par le ministère du Tourisme

Hommage à l’éminent Professeur et savant sénégalais, Cheikh Anta Diop. Le mausolée du célébré anthropologue a été rénové par le gouvernement du Sénégal. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des transports aériens a présidé la réception des travaux qui a eu lieu ce jeudi, à Thieytou.

Le mausolée du célèbre savant et anthropologue sénégalais, Cheikh Anta Diop a été entièrement rénové par le ministère du tourisme et des transports aériens dans le cadre du programme de développement du tourisme dans les pôles via la valorisation et la mise en tourisme des attraits touristiques du pays.

La réception des travaux a eu lieu ce jeudi 23 décembre à Thieytou où repose l’Egyptologue, au cours d’une cérémonie présidée par Alioune Sarr, Ministre du Tourisme et des transports aériens, en présence de plusieurs cadres et dignitaires du Baol dont la députée Aida Mbodj, du Conseiller culturel du Chef de l’Etat, El-Hadji Hamidou Kassé, des autorités administratives, mais aussi des populations locales.

« Conformément aux orientations déclinées dans le Plan stratégique et opérationnel de Développement du Tourisme et des Transports aériens 2020 – 2025, mon Département a lancé un projet de valorisation et de promotion des spécificités des terroirs », a déclaré Alioune Sarr qui, après avoir coupé le ruban, visité le site rénové.

Penseur engagé, éminent Chercheur, Historien, Anthropologue et Homme politique, Cheikh Anta Diop est né en 1923 à Thieytou, au cœur du Baol. Il repose sur cette terre depuis 1986, selon sa volonté, auprès de son grand-père Massamba Sassoum DIOP, un Saint-Homme. Son mausolée accueille annuellement des centaines d’étudiants, d’intellectuels d’acteurs politiques et d’autres disciples du fondateur du Rassemblement national et démocratique (RND). Sa réhabilitation va donc donner une autre dimension à ce pèlerinage.

Le ministre a indiqué que le développement du tourisme dans les pôles, à travers la réalisation d’aménagements au niveau de certains sites à haute valeur ajoutée, renforce les retombées économiques directes et indirectes pour les Collectivités et les populations locales.

Il a rappelé que c’est lors du vote du budget 2021 de son Département que le député, Aissatou MBODJ, avait émis le souhait de voir le mausolée du Professeur Cheikh Anta DIOP rénové, en vue de le rendre plus attractif, eu égard aux nombreux visiteurs qui y viennent en pèlerinage. Il a souligné avoir pris en septembre 2021 l’initiative d’engager avec une entreprise (EBKM) basée à Bambey, les travaux de rénovation de ce site.

Ces travaux ont abouti à la réalisation d’un beau monument. D’où la satisfaction de l’ancienne ministre de la Femme. Aïda Mbodji a salué les efforts déployés par le ministre pour la rénovation du mausolée. Selon le député, Cheikh Anta Diop mérite un tel hommage eu égard au rôle qu’il a joué pour lavalorisation de l’homme noir.

Alioune Sarr a laissé entendre que l’effort de valorisation touristique du patrimoine naturel et culturel sera poursuivi dans le but de développer et de soutenir l’offre de produits et la promotion du tourisme interne. Ainsi, après Thieytou, il réceptionnera prochainement, à Ndande d’autres infrastructures de valorisation et de mise en tourisme de notre patrimoine culturel.

Selon lui, l’objectif est de stimuler l’investissement à travers l’intégration du tourisme dans l’économie locale en vue de la diversification des sources de revenus et la création d’emplois directs et indirects.

Au nom de la famille de Cheikh Anta Diop, Serigne Massamba Mbacké, a remercié le président de la République pour la réhabilitation de ce mausolée. Elle s’est réjouie du démarrage di bitumage de la route Bambey-Gawane-Thieytou.