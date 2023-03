Mamadou Diallo : « En politique Il n’y a pas d’hommes, mais…»

LA MAL GOUVERNANCE AU SENEGAL DE SENGHOR A NOS JOURS….par Mamadou Diallo

N’est-il pas temps de dire non à cette vague de violence verbale et physique qui envahit le pays?

Est-ce que nos politiciens savent les fondamentaux de la politique?

Vu ce qui se passe dans l’espace politique sénégalais toutes ces questions doivent être auscultées. Jadis répertorié pays stable boosté par une liberté d’expression faisant partie des références de démocratie adulée et enviées partout en Afrique, la démocratie du Sénégal se meurt de sa belle mort.

Là où n’existe pas la vérité la paix sociale ne pourra pas perdurer président.

Cette dualité sur le champs politique sénégalais me renvoie à la fameuse, citation d’Alexandre Dumas : en politique Il n’y a pas d’hommes, mais des idées, pas de sentiments, mais des intérêts, en politique, on ne tue pas un homme on supprime un obstacle, voilà c’est tout

L’histoire politique du Sénégal a été toujours entachée par des violences politiques depuis l’accession du pays à son indépendance. Revenons en arrière avec des dates et des faits bien précis dont on peut citer ;

-Le 17 décembre 1962 cette sonna le début des crises politiques au Sénégal

La première sera marquée par les déboires qu’il y a eu entre le président SENGHOR et son premier ministre dans le temps accusé à tort de coup d’état imaginaire

Le mot complot a été utilisé pour la première fois dans le milieu politique sénégalais permettant au président SENGHOR d’arrêter et d’emprisonner en 1963 Mamadou Dia premier ministre et quatre ministres dont Valdiodio N’diaye, Ibrahima Sarr, Joseph M’baye et Alioune TALL Toute cette histoire cousue de toutes pièces par le président Senghor ’était dictée par la France pour la préservation des intérêts français aidé par une magistrature couchée étape douloureuse représentant l’enterrement du nationalisme sénégalais. Le pouvoir a toujours utilisé la justice pour de sales besognes .Hélas la lutte pour l’indépendance de la justice n’est pas une nouveauté

Mamadou Dia en défenseur infatigable de la transparence dans la gestion des deniers de l’état, il s’était assigné à justifier toutes les dépenses puisées dans sa caisse noire ce qui est diffèrent de nos prédateurs actuels

Les détenus politiques furent libérés en Mars 1974 pour être amnistiés en Avril 1976

-22 Mars 1967 Moustapha Lo fut accusé par le président Senghor de tentative de meurtre le jour de la tabaski. Il clamera son innocence jusqu’à son exécution le 15juin 1967

-3 Février 1967 les violences politiques prennent place hors de la capitale avec l’assassinat du député maire de M’bour Demba Diop par Abdou N’daffa Faye

N’oublions pas les heurts de 1968 avec la contestation estudiantine et la grève réprimée sauvagement par le pouvoir du président Senghor

-En 1974 après de multiples discussions le président Senghor donna son accord à maitre Abdoulaye Wade pour la création d’un parti de contribution le parti démocratique sénégalais (PDS)

-En 1976, pour pacifier l’espace politique sénégalais le PDS devient parti d’opposition en compagnie du parti de monsieur Mahmout Diop sorti de la clandestinité et réconnu légalement le Parti Africain et de l’indépendance (PAI)

En 1978 furent organisées les premières élections pluralistes permettant au pays d’être un miroir de la démocratie en Afrique

-En 1981 Président Senghor voyant la contestation se multiplier dans le pays n’en pouvant plus supporter la pression céda le pouvoir au président Abdou Diouf qui par son intelligence politique opta pour le multipartisme intégral .Ainsi avec le président Diouf on assista à la prolifération des partis politiques au Sénégal

-En 1983 on assista aux élections présidentielles et législatives ou un pas important sur l’échiquier politique vient d’être franchi avec la participation de l’opposition qui pour la première remporta 18 sièges de députés à l’assemblée nationale .Le président Abdou Diouf venait de hisser la démocratie sénégalaise au-devant de la scène grâce au fichier électoral accepté

Les élections de 1988 avec son lot de contestation d’où l’état d’urgences a été proclamée pour parer aux violentes émeutes et causées par les affrontements des militants de l’opposition aux forces de l’ordre Le président Abdoulaye Wade fut mis aux arrêts et libéré le 17 Mai 1988 avec la levée de l’état d’urgence

-1993 représente la page sombre de la démocratie au Sénégal avec l’assassinat de maitre Babacar Seye une tache gravée à jamais dans nos esprits Le président Wade fut inculpé avec d’autres puis remis en liberté. Apres ces moments douloureux de l’histoire de notre jeune démocratie l’opposition avec une oreille attentive du président Diouf envers la société civile et les autres médiateurs l’opposition fera son entrée dans le gouvernement

L’an 2000 fut la première alternance politique au sénégal avec l’élection du président Abdoulaye Wade d’où on peut retenir

– les émeutes de l’électricité

Les manifestations du 24Juin 2011

-2012 un candidat crée la surprise au premier tour en la personne de Macky Sall Après deux tours il remporte les élections avec un score fleuve devant son mentor le président Wade.

Le Sénégal fête sa deuxième alternance. L’espoir renait basé sur des promesses électoralistes du président Sall soutenues par son programme YOONOU YOKUTE. Parmi ces promesses on peut citer

– L’indépendance de -la justice

-Président, sous l’euphorie de la victoire vous aviez fait une grande forfaiture contre le pouvoir judiciaire mettant à nu les fondamentaux d’une institution qui était votre cheval de bataille dans votre campagne électorale ainsi que la séparation des pouvoirs Président et alliés de 2012 permettez-moi de vous rafraichir la mémoire en vous rappelant l’affaire Barthélémy Dias contre Ndiaga Diouf

Membre du M23 Y a en a Marre et alliés d’alors ou étiez-vous lors de coup de massue donné à notre justice ? Président c’est l’opposition d’aujourd’hui qui vous avait remis les clés permettant d’avoir le pouvoir judiciaire sous votre coupole.(Arroseur arrosé).Soyez quitte avec votre conscience la victimisation n’émeut pas les témoins de 2012 à vous de boire le vin jusqu’à la lie en se rappelant de la citation de Machiavel « un changement en prépare un autre )à vous de reconnaitre votre tort sur le changement du président envers la justice. Sur ce cas le président Sonko et son Pastef ne faisait pas partie dans cette horde

-La réduction du mandat de sept ans à cinq ans

Président est ce que vous croyez au choix de la réduction de votre mandat ?.

Les sceptiques sur cette promesse électorale ont eu raison, président par manque de détermination vous vous refugié sur l’avis du conseil constitutionnel dont vous connaissiez sa réponse je vous envoie la citation du président Gandhi la différence entre le possible et l’impossible se trouve dans la détermination

-La reddition des comptes ;un des piliers d’une bonne gouvernance et de transparence dans la gestion de nos deniers publics .Avec la réactivation de la cour de répression de l’enrichissement illicite une liste fut dressée mais la montagne avait accouché d’une souris seuls le fils de l’ancien président fut condamné et un fonctionnaire du service des cadastres Président avec tract et intelligence vous aviez laissé le peuple dérouler à votre guise en adoptant la citation de Machiavel (POUR ETRE EFFICACE IL FAUT CACHER SES INTENTIONS)°.

La gestion sobre et vertueuse Président, les idées ne manquent pas, la volonté fait défaut .Le calcul du gain politique freine la finalisation de vos actes débutés et vous êtes aidé en cela par votre coude Les sanctions ne s’appliquent jamais sur votre entourage immédiat vous faisant oublier le fameux dicton Charité bien ordonnée commence par soi-même

-La patrie avant le parti : à classer parmi les slogans de l’apologie de la tromperie d’état. Président l’avenir se construit à partir des leçons apprises du passé, votre cas de 2008 en est la preuve sur la convocation de Karim Wade. Cet épisode fut le commencement de la fin du président Wade du pouvoir Président en homme averti du milieu politique sénégalais vous devriez vous désengager de votre parti pour gouverner en toute liberté sachant que seul compte le bilan obtenu durant la gestion de votre mandat. L’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Président tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute.Vous êtes tombé dans leur piège.

Ecoutez et analyser les critiques de Guy Marius Sagna et d’Aminata Touré ce couple est devenu le porte-parole des sans voix car leur combat a un cachet équilibré

Vous les membres du PDS vous refusiez à AMINATA Touré ce que vous acceptiez à Barthélémy Dias à quoi jouez-vous ?

MAMADOU DIALLO POULO DIERY