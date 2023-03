Papa Mody Sow : « Il devient un impératif pour le PSE de miser sur la recherche »

PSE ET SOCIÉTÉ DE RICHESSE ÉQUITABLEMENT PARTAGÉE SREP…Par Papa Mody Sow

Le débat de fond que pose le Plan Sénégal Emergent relève de la double équation de la réduction de la pauvreté et l’orientation d’une politique économique de création de richesse làt partagée. Si l’on part du postulat que les forces productrives sont enclines à une plus rapide évolution que les rapports de production et d’échanges, il devient un impératif pour le PSE de miser sur la recherche / application en vue de disposer de véhicules binaires capables de réduire la pénibilite du travail, l’intensité de la main d’œuvre d’une part, et de l’autre d’augmenter la productivité du travail, de minorer les pertes sur les chaînes de valeur, d’accélérer la croissance pour l’atteinte de l’objectif à deux chiffres dans durée de dix ans au moins.

Ceci permettra de nous assurer l’autosuffisance, la sécurité et la souveraineté principalement dans les domaines suivants: -l’agriculture, l’élevage et la pêche -l’énergie, -l’industrialisation, -la pharmacie – la défense .

Avec le développement des infrastructures de désenclavement comme les chemins de fer, les routes et la navigation, les aéroports et ports, nul doute que le full power que va générer l’exploitation du pétrole et du gaz, la société de richesse équitablement partagée sera plus proche par rapport à l’horizon 2035, parce qu’adossée sur la smart production offerte par l’intelligence artificielle(IA).

La société de richesse partagée pour l’objectif duquel le PSE avec son PAP2A est attendu, doit compter plus sur le travail intensif modernisé qui englobe tous les vecteurs de croissance, en ce sens que le télé travail et la très haute qualification du capital humain, autre pilier du PSE, deviendront la norme. Nous tendrons vers un nivellement par le haut tout en orientant prioritairement l’investissement dans les secteurs de la formation et le redéploiement pour l’ emploi rapide et flexible.

La société de croissance équitablement partagée sera nécessairement une société assurancielle où avec moins de temps de travail, le citoyen produit plus grâce à la productivité des outils et moyens individuels et collectifs de production modernisée. Le Plan Sénégal Émergent (PSE) est une initiative lancée par le gouvernement sénégalais en 2014 pour accélérer le développement économique et social du pays. Il vise à atteindre une croissance économique annuelle d’au moins 7 % et à améliorer le niveau de vie des Sénégalais en mettant en place des politiques et des projets dans des secteurs clés tels que l’agriculture, l’industrie, les infrastructures, l’énergie et le tourisme.

L’objectif de la Société de Richesse Équitablement Partagée (SREP) qui sera immanquablement son complément et sa finalité est de garantir que les bénéfices de la croissance économique soient répartis de manière équitable entre tous les citoyens, en particulier les plus vulnérables. Il vise à créer une société plus juste et plus inclusive en luttant contre la pauvreté, les inégalités sociales et économiques, la corruption et en renforçant les capacités des institutions et des organisations de la société politique et civile.

Pour atteindre cet objectif, la SREP va s’appuyer sur les programmes sociaux tels que la Couverture Maladie Universelle (CMU), les Bourses Familiale, la Carte d’Égalité des Chances et le Programme de Promotion de l’Équité de Genre.

En somme, le PSE et la SREP sont des initiatives clés pour la transformation économique et sociale du Sénégal, en visant à stimuler la croissance économique tout en garantissant une répartition équitable des bénéfices pour l’ensemble de la population. La super productivité des forces productives permettra une meilleure redistribution des revenus, à travers des formats du genre: bourses familiales, assistances sociales, Couverture Maladie Universelle, prime sociale de chômage temporaire, Cantines et magasins populaires.

Une telle société sera très exigente puisque tous les citoyens feront le service militaire obligatoire et participeront au travail volontaire de maintenance des infrastructures et des ouvrages collectifs d’utilité publique comme les ponts, passerelles, les hôpitaux et écoles, les places publiques, les jardins et pépinières, le pavage des rues, le reboisement des villes et villages, la grande Offensive pour réussir dans les délais très brefs la Muraille Verte, les pistes de production.

Cette vision bien comprise du président Macky Sall traverse les programmes des différents partis politiques et embrasse notoirement la souveraineté nationale. D’où la nécessité d’un fort consensus national autour du PSE à l’ére du Fonds Souverain Inter générationnel alimenté en partie par les recettes tirées de l’exploitation de nos ressources naturelles, principalement du pétrole, du gaz. Cette vision de l’équité socio économique du président Macky Sall devrait servir de boussole aux différents partis politiques étant donné qu’elle est convergente à l’essence de leurs programmes , et surtout renforce substantiellement, au-delà des idéologies et des ambitions crytopersonnelles, la souveraineté nationale.

Papa Mody Sow Journaliste consultant