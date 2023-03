CAN U20 : Macky Sall félicite les Lionceaux

Le Sénégal remporte un nouveau trophée continental en football grâce à sa sélection de moins de 20 ans. Les lionceaux sont sortis victorieux de cette finale jouée ce samedi contre la Gambie sur le score de 2 buts à 0. Heureux de ce nouveau sacre, le président de la République s’est adressé aux joueurs via son compte twitter.

« Chaleureuses félicitations à nos Lionceaux et à leur staff pour leur brillante victoire en finale de la CAN U20. Inédit dans les annales : 6 matches 14 buts marqués, 0 encaissé ! Meilleure équipe. On ne peut faire mieux », a écrit Macky Sall sur la plateforme de l’oiseau bleu. Le chef de l’Etat n’a pas manqué de saluer les adversaires et « frères » du Sénégal : « Bravo aussi aux jeunes scorpions, qui n’ont pas démérité ».