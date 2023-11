Mamadou Diop Decroix, le candidat pour un Sénégal plus juste (Par Sidy Fall)

Les élections présidentielles du Sénégal se tiendront en février 2024. Mamadou Diop Decroix, figure de proue de la gauche sénégalaise, est candidat à la succession de Macky Sall.

Mamadou Diop Decroix est diplômé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En mai 1968, il est l’un des fers de lance de la contestation estudiantine qui fait vaciller le régime du Président Senghor, aux côtés de personnalités telles qu’Omar Blondin Diop ou Abdoulaye Bathily. Mamadou Diop Decroix est à la pointe de tous les grands combats démocratiques du pays.

Mamadou Diop Decroix peut réconcilier et fédérer les Sénégalais, par sa culture d’Unité. Mamadou Diop Decroix est un homme de gauche convaincu. Il défend un modèle de développement économique et social juste et équitable, qui profite à tous les Sénégalais. Il s’oppose à la corruption et à l’autoritarisme. Si Mamadou Diop Decroix est élu président, il s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

Réformer l’économie pour créer des emplois et réduire la pauvreté

Investir dans l’éducation et la santé pour améliorer la qualité de vie des Sénégalais

Lutter contre la corruption et l’autoritarisme pour garantir la démocratie et les droits humains

Mamadou Diop Decroix est le candidat pour un Sénégal plus juste. Il est le seul candidat qui propose un véritable changement pour le pays.

Voici quelques-uns des arguments spécifiques en faveur de la candidature de Mamadou Diop Decroix :

Il est un homme expérimenté et compétent, avec une longue carrière politique.

Il a un programme clair et ambitieux, qui répond aux besoins réels des Sénégalais.

Il est un homme de conviction, qui est prêt à se battre pour les valeurs qu’il défend.

Les Sénégalais qui souhaitent un changement pour leur pays ont tout intérêt à voter pour Mamadou Diop Decroix en 2024.

Fait à Paris le 07 novembre 2023

Sidy Fall coordonnateur général du Front Patriotique pour la Défense de la République (FPDR France)