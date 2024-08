Mamadou Ibra Kane : «La presse est envahie par des lobbies»

«La presse sénégalaise a favorisé des alternances politiques. Parce qu’elle était républicaine, libre et indépendante, viable économiquement. Mais ce n’est plus le cas ». Du moins selon Mamadou Ibra Kane, Président des éditeurs de presse au Sénégal.

Devant le « Jury du dimanche » sur iRadio, il a soutenu qu’«aujourd’hui, la presse est envahie, par des groupes particuliers, par des lobbies. Des lobbies dans le domaine politique qu’on connaît le plus, mais également le lobby économique, le lobby religieux. Ces lobbies-là, aujourd’hui, malgré la crise qui sévit dans le secteur de la presse, c’est elle qui finance les groupes de presse et les médias, et parfois même des journalistes. Ces lobbies ne défendent pas l’intérêt général, parce que le rôle de la presse, c’est de défendre l’intérêt général, c’est de défendre les citoyens, de rendre l’information accessible à tous les Sénégalais, et de la manière la plus équilibrée qui soit de la manière la plus indépendante ».

Sur la cause de ce changement, il dira : « Avec la crise économique, nous sommes tous des journalistes, nous avons besoin de vivre de notre métier et aujourd’hui beaucoup d’entreprises de presse n’ont plus les moyens, beaucoup d’entreprises de presse, entre guillemets, indépendantes, n’ont plus les moyens de recruter et de payer des journalistes de qualité. Aujourd’hui, les groupes de presse qui survivent, ce sont des groupes de presse dont l’objectif n’est pas la rentabilité économique, dont l’objectif c’est la défense d’intérêts particuliers, des intérêts de partis, des intérêts d’hommes politiques, des intérêts de confrérie, des intérêts d’hommes d’affaires. »

Il ajoute que la liberté d’expression, la liberté de presse n’est pas bafouée seulement par un régime, mais aussi les forces occultes qui rentrent dans le secteur de la presse pour contrôler la conscience des citoyens. «Et c’est pourquoi je disais que la presse est un enjeu de pouvoir où s’affrontent les différentes couches et classes sociales de la société sénégalaise».