Mamadou lamine Diallo accuse « grave » Macky

Selon Mamadou Lamine Diallo, le Président Macky Sall chercherait à étouffer le dossier aux royalties de plus de 6000 milliards Fcfa, en accordant 2 milliards Fcfa comme fonds politiques au chef de l’opposition. Le but, estime le tekkiste en chef, c’est de réduire l’opposition à sa plus simple expression. En guise d’exemples, Mamadou Lamine Diallo a évoqué le report des élections locales, les sorties de la société civile dirigée par l’ONG 3D et le recul de façade sur l’audit du fichier et du processus électoral. A en croire Mamadou Lamine Diallo, le procureur de la République ne veut pas traiter le rapport de l’Ofnac sur Petro Tim. Il accuse le chef de l’Etat de faire dans l’intimidation, la répression et l’emprisonnement systématique des leaders d’opinion qui portent le combat par tous les moyens, en usant notamment de l’offense au chef de l’Etat et autres dispositions anti démocratiques et liberticides du Code pénal.