Dix ans de ruse de Macky Sall et la pauvreté se généralise…par Mamadou Lamine Diallo

Mars 2012, à l’hôtel Ngor Diarama, après une entrevue avec le M23 représenté par Amath Dansokho et Alioune Tine, Macky Sall est venu annoncer aux dirigeants du M23, que s’il était élu, il ramènerait son mandat à 5 ans. Cet engagement sera répété à Addis Abeba, Paris et Washington par le Président élu Macky Sall.

En vérité, on le découvre, Macky Sall a fait de la ruse une religion.

1. Il a rusé auprès de Karim Wade pour devenir Premier Ministre et s’imposer au PDS. A peine élu, il s’arrange pour le mettre seul en prison par la CREI, avec le fonctionnaire sans défense politique de la commune de Sédhiou en Casamance, Tahibou Ndiaye.

2. En 2012, il ruse avec les banquiers Abdoul Mbaye et Amadou Kane pour l’aider à sortir d’une mauvaise passe des finances publiques et les chasse dès que la trésorerie publique s’améliore.

“Les dix ans de dictature de Macky Sall : la ruse pour enrichir la dynastie FayeSall“

3. Il ruse avec la jeunesse: il leur promet 500 000 emplois. Au finish moins de 10 000 ASP, 10 000 policiers et gendarmes et 10 000 enseignants et autres personnels de santé.

4. Il ruse avec le FMI, de faux chiffres de l’agriculture, un Pib gonflé de 3000 milliards en 2015, pour accélérer l’endettement du pays et lancer des travaux d’infrastructure confiés à des entreprises étrangères.

5. Il ruse avec Tullow pour finir par donner les blocs de gaz à Franck Timis et ses sociétés et se partager la rente avec le facteur Aliou Sall; 10 milliards et 700 millions de dollars en jeu.

6. Il ruse avec l’opposition pour imposer une révision constitutionnelle et lancer l’agenda LGBT.

7. Il ruse avec sa cinquième colonne pour imposer un parrainage illégal et impraticable. Tout cela pour imposer l’Emirat gazier et la présidence à vie.

Tel est le règne de 10 ans de ruse de Macky Sall pour enrichir avec les ressources publiques la dynastie FayeSall et ses affidés. 2500 à 3000 milliards prennent le chemin des paradis fiscaux. On rivalise de ranchs avec nos oryx et des montres à 400 000 euros. C’est la bamboula dans l’aristocratie de l’APR.

A tel point que le FMI est obligé de mettre en place une unité anti corruption. Du jamais vu. La corruption a battu des records sous le régime de Macky Sall. Une certaine de familles sont passées de la précarité à une vie de dizaines de milliards.

La jeunesse diplômée ou pas est dans le désarroi. Les plus téméraires prennent les pirogues barsax. Il faut changer le système. On n’a pas le choix. En attendant, toutes nos prières accompagnent la bande à Aliou Cissé et Sadio Mané ce mardi, pour une qualification en coupe du monde.

Mamadou Lamine Diallo