Mamadou Lamine Diallo demande une évaluation «rigoureuse» des comptes publics

En 2024, il faudra une évaluation rigoureuse des comptes publics…Par Mamadou Lamine Diallo

On n’a pas le choix: il faut bien avoir une situation précise de la dette publique du Sénégal auprès des PTF, des banques commerciales de la zone UEMOA et des banques étrangères. Il faut aussi avoir une situation des arriérés intérieurs vrais qui ne se limitent pas aux obligations impayées. Il y a enfin les garanties liées aux offres spontanées et les contrats spéciaux du type DSK. Tout cela doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse. Le chiffre de 15000 milliards avancé dans certains cercles doit être vérifié.

Macky Sall a beaucoup endetté le Sénégal et ses liens avec Ron Yaffet, Gaby et Ben Peretz, Simon Bora, Franck Timis l’ont éloigné de la gouvernance sobre et vertueuse Ses ministres roulent en Audi, une marque sans concessionnaire au Sénégal.

Alors les ministres en charge des finances ne doivent pas engager la signature du Sénégal dans des dossiers lourds d’offres spontanées ou de dettes commerciales. Le dossier de l’autoroute Dakar Tivaouane ou Ilaa Tivaouane est sur la table avec l’architecte Fakhoury de Côte d’Ivoire.

Mansour Faye et Moustapha Ba doivent faire preuve de retenue, ainsi que le chef de la presse du palais Yoro Dia chargé de justifier l’impossible ; lui qui disait que la non candidature de Macky Sall est une question de français.

Mamadou Lamine Diallo