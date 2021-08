Mamadou Lamine Diallo : « Le covid-business prend l’ascenseur »

Il faut moins de 25 milliards pour obtenir 1000 lits pour les cas sévères et graves…Par Mamadou Lamine Diallo

Qu’on le veuille ou pas, la parole scientifique et patriotique de notre Nation dans la guerre contre la Covid-19 est portée par le chef du Service des maladies infectieuses à l’hôpital Fann de Dakar, Professeur Moussa Seydi. Il est temps que le régime de Macky Sall le comprenne. Les polémiques stupides des affidés de BBY doivent cesser.

La troisième vague a mis à nu l’échec de la stratégie du régime. J’ai plusieurs fois insisté pour rappeler le caractère critique des investissements visant à renforcer les CTE en capacité de traitement des cas sévères et graves. Le Rwanda a construit une capacité en moins de six mois. Rien n’empêche le Sénégal de se doter d’une capacité globale de 1000 lits, dont le coût ne dépasse pas vingt-cinq milliards de FCFA. Mais Abdoulaye Diouf Sarr a préféré faire du capitalisme de copains avec les fonds de la Force Covid-19. Irresponsabilité et incompétence sont la marque de la gestion BBY de la Covid-19.

Irresponsabilité. Macky Sall est informé, fin mai, que la troisième vague va arriver par les services compétents. Il n’en a cure, il engage ses tournées politiques propageant le virus, par le biais de jeunes entassés dans des bus.

Incompétence. Les CTE sont dépassés et le personnel médical est à bout, fatigué et primes non payées. Le covid-business prend l’ascenseur.

Dans ces circonstances, le Peuple doit se vacciner, éviter les rassemblements et respecter les mesures barrières. Les prédateurs de BBY ont déjà pris leur disposition pour échapper à la pandémie.

