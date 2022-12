Mamadou Lamine Diallo : « Le régime de Macky Sall est entrain de liquider… »

Le régime de Macky Sall est entrain de liquider la pêche artisanale…Par Mamadou Lamine Diallo

Au Sénégal, plus de 600.000 personnes vivaient de la pêche artisanale, pêcheurs, mareyeurs, beaucoup de femmes, charretiers paysans, etc. Enda a fait une bonne monographie sur la filière. Elle était à l’origine de 70 à 80% des tonnages de poissons débarqués au Sénégal, le reste est l’affaire de la pêche industrielle.

En plus, un accord implicite était respecté : le poisson dénommé yaboye est laissé à la pêche artisanale pour nourrir en protéines les familles modestes du Sénégal partout sur le territoire national, notamment les campagnes. Cet équilibre a été préservé par les régimes politiques successifs, même si de temps en temps, pour financer des campagnes électorales ou sportives, la rente poissonnière est mobilisée en octroyant des licences de pêche à des bateaux russes ou européens pendant un certain temps et pour des espèces bien choisies.

Le régime de Macky Sall a bouleversé cet équilibre en introduisant dans la filière des bateaux étrangers, chinois cachés sous pavillon sénégalais, sans limitation de temps et d’espèces. En particulier, le yaboye est visé. Il est pêché en masse pour être transformé en farine pour l’élevage de saumon en Europe. Du coup, les familles modestes sénégalaises, rurales comme urbaines perdent leur source de protéines. Les paysans devenus charretiers dans les zones de pêche perdent une source de revenus complémentaires, des gains agricoles et enfin les capitaines des pirogues désœuvrés deviennent des convoyeurs de migrants vers l’Europe. Voilà le résultat de la prédation de la ressource naturelle de la mer par le régime FayeSall. Des centaines de milliers de sénégalais plongés dans des trappes de pauvreté et en revanche des prête-noms de la dynastie FayeSall prétendent posséder des bateaux chinois et pillent la mer et s’enrichissent illicitement.

Il faudra annuler ces contrats et mettre en place une exploitation durable et équilibrée de la mer au profit des populations à qui appartient la ressource

Mamadou Lamine Diallo