Mamadou Lamine Diallo : « Macky Sall, vous avez suffisamment cogné le mur »

Macky Sall face au mur des prix des denrées de première nécessité…par Mamadou Lamine Diallo

Depuis 2012, le régime a tenté de maîtriser les prix du riz, de l’huile et du sucre. A chaque fois qu’il fait un pas en avant en jouant sur les taxes, il fait deux pas en arrière lorsque les cours mondiaux ne suivent pas. Évidemment que c’est compliqué, le Sénégal est « un price taker « sur ces marchés du riz et de l’huile.

Pour le riz, on a lancé un programme d’autosuffisance promis pour 2017. Questionné sur la réalité du programme, le ministre Balde me dit droit dans les yeux que le Sénégal est autosuffisant en riz long, soit 5% de la consommation nationale. Ces gens de BBY ne sont pas sérieux.

“Le régime FayeSall cogne le mur de la hausse des prix des denrées de première nécessité“

Récemment en jouant sur les taxes, le gouvernement a voulu juguler la hausse des prix provenant de l’inflation due à la sortie de Covid19. La guerre d’Ukraine remet tout en question. Si elle perdure, le gouvernement devra trouver 500 milliards pour bloquer les prix y compris de l’électricité, en les subventionnant, selon nos calculs.

Venons-en au sucre. Le Sénégal a une industrie sucrière pour le marché national. Abdou Diouf revient dans ses mémoires sur l’histoire de cette industrie de Mimran. Les Dipas distribuées par le ministère du commerce pour importer à quelques copains importateurs du régime sont sources de corruption et n’apportent rien à l’économie nationale.

Mme Diatta, notre charmante ministre du commerce vient de découvrir la solution à son casse-tête de gestion des prix de ces produits : il faut passer à l’industrialisation. Welcome to the club Tekki. Enfin, un apériste qui se réveille. Une femme en plus, pour le 8 mars. Le Sénégal doit s’industrialiser et augmenter le pouvoir d’achat des familles. Celles-ci pourront acheter les biens de première nécessité importés ou produits localement.

M. Macky Sall, vous avez suffisamment cogné le mur, il faut le contourner.