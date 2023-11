Mame Boye Diao la fin…une chute (déjà) programmée

Mame Boye Diao regrette déjà son départ de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Plus rien ne va pour l’ancien directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Candidat à l’élection présidentielle, il fait partie de la longue liste des tocards. Le maire Kolda a même perdu son bastion. Tout comme ses anciens camarades de parti, il paie cash sa dissidence. L’ancien défenseur du président Macky Sall ne peut plus échapper au destin «funeste» qui l’attend.

Parmi la pléthore de candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024, Mame Boye Diao n’a pas choisi le bon moment pour faire cavalier seul. Avec Mahammed Boun Abdallah Dionne et Aly Ngouille Ndiaye, ils ont refusé de se ranger derrière Amadou Ba. Depuis lors, il vit les pires moments de sa carrière politique. Par décret numéro 2023-1916 du 12 septembre 2023, le président Macky Sall a décidé de le démettre de son poste de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) qu’il occupait depuis février 2023.

Ce limogeage est la conséquence de son acte de défiance envers le commandant en chef. Mais cela ne le fait pas reculer. Mame Boye Diao a foncé tête baissée dans la course présidentielle. Galvanisé par son entourage politique, il a cru avoir l’étoffe assez volumineuse pour faire face à des candidats aguerris. L’ancien directeur des domaines a multiplié les sorties. Une stratégie qui aurait pu être fructueuse dans une élection locale. Mais pas lors une présidentielle. Avec la « Coalition Diao 2024« , Mame Boye Diao n’a pas été en mesure de réussir à faire un maillage national.

La popularité de Mame Boye Diao ne dépasse pas Kolda. Insuffisant pour briguer le mandat des électeurs sénégalais. Mais en quittant Benno, le candidat déclaré savait qu’il n’avait aucune chance. La mouvance présidentielle a frappé Mame Boye Diao là où ça fait le plus mal. De nombreux membres de sa coalition ont rejoint Amadou Ba. Adama Fall et Cie sont les derniers à tourner le dos à l’ancien DG de la CDC. Pire, ils ont amené avec eux la clé contenant les parrainages du maire de Kolda. D’ailleurs une plainte est déposée dans cette affaire.

Pour ne rien arranger, un jeune qui a beaucoup cheminé avec lui a été choisi pour lui faire face. Ce jeune, nommé à la tête de la Lonase, Abdourahmane Ba dit «Doura» est devenu la bête noire du leader de la coalition Diao 2024. Ce jeune est en train de déconstruire tout ce que Mame Boye Diao avait bâti. « Doura » président du Mouvement Kolda Debout, a fait une démonstration de force ce week-end au quartier Doumassou, fief de Mame Boye. De nombreux koldois ont répondu à son appel. Pendant ce temps, le candidat à la présidentielle peine à affirmer son leadership.

Tout semble être programmé pour écarter la menace Diao. Neutralisé par un adversaire plus jeune, il doit faire face à des problèmes au sein de sa mairie. Les conseillers municipaux exigent de leur maire « fantôme » du respect. Arrivé nuitamment et en catimini dans la ville de Kolda lundi dernier, le candidat à la présidentielle voulait poser le débat d’orientation budgétaire mais il a été plombé par ses absences répétées qui ont pesé sur le déroulement des travaux. Il a fallu l’intervention de sa sécurité pour que le calme revienne. S’il se met à dos ses conseillers, il peut être sûr qu’il ne gouvernera pas en paix à Kolda.

Voter la déchéance de Mame Boye risque d’être la dernière étape de sa chute. Ce problème avec ses conseillers pourrait lui coûter cher. Si Benno arrive à convoquer un conseil municipal, elle le fera tomber en toute légalité. Et cela le candidat à la présidentielle n’y pourra rien. L’ancien directeur des Domaines a perdu à son propre jeu. À force de viser le fauteuil de Macky Sall, il s’est attiré les foudres du régime. Le pouvoir est connu pour sa capacité à broyer ses adversaires les plus féroces…mêmes ceux issus de Benno.

Tel un cycliste sans frein, Mame Boye Diao fonce vers l’inconnu. Quitter Benno Bokk Yakaar en ces temps-ci fût une erreur monumentale. S’il continue seul sur cette voie, il ne verra que du feu. Il serait plus judicieux pour lui de revoir sa stratégie et son plan. La configuration politique actuelle est en sa défaveur. La course à la présidentielle se jouera entre Amadou Ba et le candidat de l’opposition. Et non entre novices politiques.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru