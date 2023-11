Ça sent mauvais entre Sonko et Serigne Moustapha Sy…ils se battent !

Ces temps-ci, ça grogne entre le Grand Manitou du champ de course de Tivaouane et le célèbre pensionnaire de l’hôtel-prison du Cap manuel. Le torchon brûle entre Sonko et Serigne Moustapha Sy, les deux plus grands leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Ce qui vient de se passer entre ces deux grands opposants laisse penser que c’est fini entre les deux. Xibaaru vous fait une révélation sur les relations tendues entre les deux mastodontes. L’un vient d’être éconduit par l’autre qui s’est vu blesser dans son orgueil. Regardez qui c’est… ?

Ousmane Sonko a-t-il tourné le dos au marabout Serigne Moustapha Sy ? Et ce dernier a-t-il éconduit les envoyés du premier cité ? Les rumeurs couraient sur les relations entre les deux personnalités radicales qui se détériorent. Selon notre source, tout a commencé à l’ouverture de la collecte de parrainages. Des échanges ont eu lieu par personnes interposées entre Serigne Moustapha Sy et Ousmane Sonko. Les divergences ont commencé lors du choix des candidats.

Serigne Moustapha Sy, par l’intermédiaire d’un de ses envoyés, avait demandé au pensionnaire du Cap Manuel, un soutien pour le candidat du PUR, Aliou Mamadou Dia. Moustapha Sy cherchait le coup K.O contre le candidat de Benno Bokk Yaakaar. Le marabout voulait un candidat pour Yewwi. Mais le niet catégorique de Sonko allait changer la nature de leur relation qui n’était pas au beau fixe depuis l’épisode de la comédie de Sonko devant ses alliés, racontée par le marabout lors du Gamou.

Serigne Moustapha Sy voulait par cette entremise trouver une alternative à l’élimination de tous les candidats de Pastef lors du parrainage par le Conseil constitutionnel. Il voulait simplement mettre la chance de l’opposition du côté de son candidat qui partirait avec toutes les chances. Sonko a tout balayé et choisi son candidat. Aujourd’hui plus rien ne va. Le marabout n’envoie plus d’émissaires vers le cap Manuel. Et interdiction est faite de ne plus prononcer le nom de Sonko chez le marabout.

Ousmane Sonko se méfie de Serigne Moustapha Sy. Le maire de Ziguinchor a pris ses distances vis-à-vis du Président du PUR. Depuis que Serigne Moustapha Sy avait balancé que Ousmane Sonko alors qu’il était en grève de la faim et transféré aux Urgences à l’hôpital Principal, refusait de recevoir les autres leaders de Yewwi Askan Wi qui venaient lui rendre visite car n’ayant rien à se concerter avec eux.

Pour Serigne Moustapha Sy, toutes les grandes décisions concernant la marche de Yewwi Askan Wi se décidaient entre lui et Ousmane Sonko qui n’avait donc plus besoin de prendre l’avis des autres chefs de partis concernant la marche de cette coalition. Serigne Moustapha Sy cherchait à humilier à travers cette sortie les autres alliés membres de Yewwi Askan Wi. Ce qui n’a pas du tout plu à Ousmane Sonko qui a tenu à le manifester.

Ensuite, le maire de Ziguinchor ne peut adouber un candidat sur qui il n’aura aucune emprise lorsqu’il sera élu Président de la République du Sénégal. Or, Aliou Mamadou Dia n’obéit qu’aux ordres que lui donne Serigne Moustapha Sy. Ousmane Sonko veut à la Présidence de la République quelqu’un qui se soumet à ses ordres. Quelqu’un qui, une fois élu, allait immédiatement le réhabiliter, le remettre en selle pour qu’il devienne le prochain Président de la République du Sénégal. Ousmane Sonko a besoin de faire élire quelqu’un qui va chauffer pour lui le fauteuil de Président de la République du Sénégal.

C’est pourquoi lui et Serigne Moustapha Sy ne peuvent avoir la même vision de la situation politique nationale. Tout divise les deux hommes. Ousmane Sonko veut le pouvoir. Serigne Moustapha Sy également. Donc, tout le monde s’attendait à ce que leur relation prenne cette tournure. Voilà encore une division qui va profiter au candidat de la majorité présidentielle.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn