DECES DE MAME LESS CAMARA: UN BAOBAB S’AFFAISSE

En ce samedi matin 29 du mois d’avril c’est l’occasion de paraphraser un grand intellectuel africain Amadou Hampate Ba « En Afrique quand un vieillard ou un sage meurt, C’est une bibliothèque qui brûle ». Certes Mame Less Camara n’était pas un vieillard mais un sage et sa mort est assimilable à un baobab qui s’affaisse

Un véritable monument de la Presse africaine vient de tirer sa révérence.

Mame Less Camara est une icône du monde médiatique. A la suite d’un parcours exceptionnel sans faute au lycée Van-Vo, Mame Less Camara obtient une maîtrise en Philosophie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Diplôme en poche, Mame Less Camara entame une carrière en journalisme. Il fut admis au Centre d’études des sciences et techniques de l’Information en 1980 et est issu de la sixième promotion de cette prestigieuse école de journalisme.

Un journaliste polyvalent et grand professionnel de l’information et de la communication. Mame less Camara fait partie de cette génération de militants des causes nobles qui ont porté sur les fonds baptismaux le Syndicat des Professionnels de l’Information et de la communication (SYNPICS).

Vers les années 1990/1992, Mame Less Camara avait son bureau juste collé à celui d’Ibrahima Sané directeur de la Radio nationale. Alors que Fm92 venait d’être portée sur les fonds baptismaux Mame Less Camara n’hésitait jamais à nous trouver à l’antenne pour nous prodiguer des conseils. Nous étions un groupe de jeunes nouvellement recrutés par la Rts. Il s’agit de Mohamed Gassama, Adama SOW, mon ami Samba Mangane et moi-même. De sa plume d’Abdou Sow qui lui servait de pseudonyme dans la Presse écrite à l’émission « face à face » sur la Rts assisté par le défunt Pape NGalla Deme à la recherche documentaire. Une émission qu’il avait cédé à Martin Faye qui à son tour fut remplacé par Pape Khalil Touré. Mame Less Camara avait quitté la Rts pour mettre en place avec Sidy Lamine Niasse ce que Walfadjiri est devenu aujourd’hui. Un groupe de Presse connu et reconnu des sénégalais.

Après Walf Mame Less très engagé et toujours prêt à servir a apporté son expérience et son expertise au groupe de Presse de Coumba Gawlo SECK et d’autres médias qui venaient de s’installer dans l’espace audiovisuel au Sénégal

Il avait intégré par la suite le Groupe de Presse Futurs Médias de notre ami Youssou Ndour. Mame Less Camara était toujours prêt à répondre aux sollicitations des jeunes confrères en formation ou en quête de savoir ou de métier.

Mame less Camara a beaucoup encadré des générations de jeunes étudiants ou de producteurs qui voulaient intégrer la profession. Toujours généreux, disponible et affable Mame Less Camara n’hésitait jamais à prendre son téléphone usant de son carnet d’adresse pour orienter les jeunes en quête de savoir bien documenté.

Less nous a toujours montré son engagement et sa détermination sans faille pour le respect strict des règles d’éthique et de déontologie qui guident la profession de journaliste.

Après plus de quarante années de carrière dans la profession, Mame Less Camara est un exemple de probité morale et intellectuelle.

Un grand intellectuel rompu à la tâche s’en est allé les armes à la main.

Un baobab vient de s’affaisser sans alerter ses proches.

Reposes en Paix cher grand frère et ami.

Que la terre de Yoff de Mame limamou Laye te soit légère!!!

Amine !!!

Monsieur Mbaye DIOUF