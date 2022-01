Mame Matar Gueye déchire la lettre des homosexuels

Mardi dernier, les militants sénégalais pour l’homosexualité avaient adressé une lettre ouverte au président de la République Macky Sall dans laquelle ils exigeaient la dissolution immédiate des organisations islamiques telles que Jamra et Safyatoul Haman qui luttent contre la promotion de l’homosexualité au Sénégal.

Interpellé sur cette question, Mame Matar Gueye de Jamra apporte sa réponse. « J’ai appris que les homosexuels ont écrit une lettre à Macky Sall pour lui exiger de dissoudre Jamra et Safyatoul Haman qui luttent contre l’homosexualité au Sénégal. Tout ce que je ressens actuellement c’est la joie parce ça montre non seulement que Jamra et les autres organisations islamiques qui luttent contre l’homosexualité ont mis le doigt là où il faut, mais aussi que ces organisations ont une forte domination sur eux et nous n’allons pas céder face à ces intimidations. C’est fou et comique ce qu’ils ont fait car ils savent très bien que Macky Sall ne répondra pas favorablement à leur demande qui reste impossible. Macky n’ose pas dissoudre ces organisations islamiques pour satisfaire ces homosexuels. Au contraire, je me dis que cette lettre, remplie de conneries, doit certainement faire rire le président ».

Mame Matar Gueye de préciser que les lobbies homosexuels oublient que le Sénégal est un pays majoritairement musulman et qu’en réalité, ce n’est pas Macky Sall qui a dit non à la légalisation de l’homosexualité mais plutôt c’est le peuple sénégalais qui a refusé et ce refus sera maintenu à jamais.

» Il faut savoir que Macky n’a fait que transmettre le message des Sénégalais qui ne veulent pas de l’homosexualité. C’est pas lui qui a dit non, mais, ce sont les Sénégalais qui ont dit non. Maintenant que ces homosexuels commencent vraiment à exagérer et à se montrer audacieux, nous les organisations islamiques, nous allons les freiner par tous les moyens. Nous ne sommes là que pour lutter contre ces dérives. Je précise, tant que nous existons, ces homosexuels ne réussiront jamais leurs missions au Sénégal, ça je le garantis au peuple sénégalais», souligne Mame Matar Guèye, secrétaire général de l’ONG Jamra.

Toutefois, Mame Matar Gueye et ses alliés campent sur leur position de criminaliser l’homosexualité au Sénégal même si ce projet de loi a été récemment rejeté par les députés de la majorité à l’Assemblée nationale. Lire la suite en cliquant ICI