Mame Mbaye Niang solde ses comptes avec Sonko et annonce une plainte

Le débat sur les 29 milliards du PRODAC refassent surface au lendemain du passage de Mame Mbaye Niang à l’Assemblée Nationale pour le vote du Budget de son ministère. Interpellé par Abass Fall, le ministre du Tourisme a nié les faits devant les parlementaires avant préciser qu’il n’a pas été épinglé par aucun rapport.

Face à la presse ce mardi, Ousmane Sonko est revenu à la charge. Le leader de Pastef dit détenir le rapport de l’IGE incriminant Mame Mbaye Niang. Suffisant pour que l’intéressé lui-même sorte du silence. Il a organisé un point de presse, dans un hôtel de la place, pour démentir ce qu’il appelle l’industrialisation du mensonge.

« A Ousmane sonko je réitère qu’il n’y a aucun rapport qui m’épingle », répond le ministre du Tourisme et des Loisirs lors de son face à face avec la presse. Mame Mbaye Niang estime que si Ousmane Sonko comprenait le fonctionnement de l’Etat, il ne tiendrait jamais de tels propos. « Pour quelqu’un qui aspire à diriger un pays, il devrait connaître les bases de l’administration celà lui aurait permis de comprendre qu’une tutelle technique, surtout pour un projet, assimilé à l’agence et qui a un conseil de surveillance avant le ministre de tutelle, de pareils exercices de manigances ne sauraient se faire », explique le ministre.

Profitant de cette rencontre, Mame Mbaye Niang à solder ses comptes avec Ousmane Sonko. Selon le ministre du Tourisme, il n’est pas légal du leader de Pastef. La situation dans laquelle se trouve le maire Ziguinchor aurait dû le pousser à s’exiler par rapport aux accusations graves qui pèsent sur lui. « J’en appelle à la dignité de Sonko pour qu’il aille, sans pousser à un mortal kombat, dépoussiérer le rapport de l’IGE qu’il dit détenir», lance Mame Mbaye. Qui rajoute : « J’ai porté plainte devant le Procureur pour que Ousmane Sonko produise ce rapport devant la justice. Ça ne sera pas la même chose, on est dans un pays de droit. Je prend l’opinion à témoin. »

Mame Mbaye Niang de railler Ousmane Sonko : « il est vrai que les profondeurs de la langue française ne me sont pas accessibles. Encore moins pour lui (Ousmane Sonko) qui accuse sans la moindre modestie. Cependant qu’il me soit permis de rappeler que je suis (…) contrôleur de la navigation aérienne et ingénieur technologue. J’ai aussi trois autres métiers qui me permettent d’auditer et de contrôler des aéroports. (….) Quand j’étais contrôleur aérien, Sonko sortait de l’ENA et ce que je gagnais était deux fois plus important », répond le ministre.

Mame Mbaye n’a pas manqué de rappeler à Sonko la sourate 5 verset 8 dans laquelle Dieu dit : «Ô les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l’équité: cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah. Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.»

Aliou Ngom pour Xibaaru