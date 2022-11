Mame Mbaye Niang : « Sonko va faire un test ADN par force si…»

Le ministre du Tourisme et des Loisirs est d’avis que le leader du parti Pastef Ousmane Sonko ne veut pas que la vérité éclate dans le cadre de l’affaire «Sweat Beauty». Mame Mbaye Niang l’a fait savoir hier, dimanche 6 novembre dans l’émission «Diano Bi» sur la Sud Fm. «Au début, il disait que c’est un complot. Adji Sarr qui l’a accusé de viol, est allée chercher un certificat médical. Ensuite, ses partisans ont dit que le certificat médical l’a blanchi. Mais sur le papier, il est écrit qu’un prélèvement a été fait sur Adji Sarr. Le doyen des juges a demandé à Sonko de faire un test ADN. Tu as dit à tout le monde que tu n’as rien fait. Des gens sont sortis manifester et il y a eu des morts. Maintenant, on te demande de faire un test ADN et tu refuses. Donc, tu ne veux pas que la vérité éclate», a déclaré Mame Mbaye Niang.

À l’en croire, Ousmane Sonko va faire un test ADN «par force» quand il va en procès. Il a également fait savoir que le dossier des manifestants morts lors des événements de mars 2021 est suivi. Toujours sur ce sujet, le ministre du Tourisme et des Loisirs a soutenu que des manifestations de ce genre ne se reproduiront plus que au Sénégal. Pour cause, dira-t-il, «le gouvernement s’est préparé et a pris toutes les mesures nécessaires».

Sur les accusations du leader du Pastef contre l’ancien du procureur de la République Serigne Bassirou Guèye, Mame Mbaye Niang a indiqué que c’est normal que ce dernier s’implique dans le dossier car, il est le maître des poursuites.