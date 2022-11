Moustapha Diakhaté donne la clé de la souveraineté alimentaire

La clé de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle: des agriculteurs bien formés

On doit arrêter de nous tromper. Notre pays ne peut pas atteindre la souveraineté ou l’autosuffisance alimentaires avec des paysans analphabètes et arrimés aux obsolètes traditions culturales familiales.

La plupart des agriculteurs européens, américains, ukrainiens, israéliens, brésiliens sont titulaires de diplômes universitaires en sciences agricoles, chimie, ingénierie et biologie. Ils sont les gestionnaires de risques par excellence, sachant ce qu’il faut faire pour réduire les expositions et mener une plante de la semence à la récolte.

Seuls des agriculteurs bien formés savent à quel point leur sol est important, à quel point une utilisation durable des pesticides est importante et ce qui est nécessaire pour obtenir une récolte ou maintenir le bétail en bonne santé.

Plus que quiconque, les agriculteurs bien formés savent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas grâce aux conseils avisés des chercheurs et des agronomes.

C’est certainement à cause de l’absence de formation que les agriculteurs sénégalais sont rarement consultés sur les questions politiques importantes et les réglementations relatives aux technologies agricoles.

Pour développer le secteur agricole et lui permettre de contribuer davantage au développement économique et social du Sénégal, le gouvernement doit s’engager former de véritables «exploitants agricoles» et dans les secteurs prioritaires de développement économique du Sénégal.

Il s’agit de doter chacun des 46 départements d’au moins un lycée agricole équipé avec des enseignants bien formés.

Avec la coopération internationale, le Sénégal peut disposer d’un corps d’enseignants agricole en attendant de former à l’Ensa des professeurs de lycée agricole sur tous les métiers de l’agriculture.

En moins de cinq ans le Sénégal peut construire plusieurs dizaines de lycées agricoles.

En fait, l’absence de formation est à l’origine des échecs de la politique agricole au Sénégal et la dépendance des importations alimentaires.

Les autorités doivent cesser de croire au vertu de l’agriculture familiale avec des agriculteurs ignorants pour hisser le Sénégal au rang de puissance agricole africaine.

Moustapha Diakhaté