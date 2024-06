Mamoudou Ibra Kane : « Arrêtons ce PM avant qu’il ne soit trop tard »

Mamoudou Ibra Kane ne pouvait rester silencieux après la conférence politique organisée par le Premier ministre, Ousmane Sonko. Un des opposants les plus bruyants depuis l’alternance, le journaliste et soutien d’Amadou Ba à la Présidentielle vient en effet de réagir sur les réseaux sociaux.

« Au théâtre ce soir ! Je me réjouis de l’écho auprès du PM de ma réflexion sur les défis et enjeux autour de la Jeunesse (Sen Jotaay du 2 juin sur Sen TV). Je regrette que le PM soit dans la réaction et non dans la proaction en déclinant une vraie vision pour les jeunes », a-t-il d’abord réagi.

Face aux propos d’Ousmane Sonko contre certains journalistes et magistrats, Mamoudou Ibra Kane répond : « Arrêtons-le à temps ! Parce que SANS SOLUTION pour la jeunesse, le Premier ministre verse dans la menace contre les libertés, les médias et les magistrats. Arrêtons ce Pm avant qu’il ne soit trop tard. Qu’il se le tienne pour dit : le peuple sera toujours debout pour dire NON ! »

« Son face-à-face avec les jeunes au Grand Théâtre s’est transformé en une pièce de théâtre indigeste. SonkomoyDiomaye ou DiomayemoySonko, la magie sur la Jeunesse n’opère plus. Un vrai mélodrame qui paralyse déjà le Sénégal. Les jeunes sont sûrement déçus par la prestation », a ajouté le journaliste repris par Seneweb.