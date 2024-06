Mbour : L’ivrogne violente ses parents…il est envoyé en prison

M. Ka est un adapte de Bacchus. Et quand il rentre, c’est la terreur dans la maison. L’ivrogne s’en prend à tout le monde, y compris ses parents. La première victime est son père qu’il a menacé de mort. Il en est sorti avec deux mois de prison ferme. Il vient de récidiver.

Cette fois, c’est sa propre maman qui a subi ses foudres. Une pauvre maman mal au point qui a exprimé sa volonté de voir son fils puni par cet acte. «Il est rentré ivre et a voulu coûte que coûte égorger une de mes chèvres. Je m’y suis opposée et il m’a rouée de coups et copieusement insultée. A chaque fois qu’il rentre saoul, c’est la terreur», a dit sa mère.

Appelé à la barre, le père a confirmé les propos de la mère. «Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on soit obligé d’envoyer son enfant en prison. Seulement, nous sommes à bout. Notre fils est un véritable danger, non seulement pour nous, mais pour tous les autres membres de la famille», a déclaré le père, rapporte le journal Bes Bi repris par Pressafrik.

«Vous prenez votre alcool et vous croyez tout vous permettre. Cela ne marchera pas. Si on vous met en prison pour six mois peut-être que vous allez arrêter de boire de l’alcool», ironise le président du Tribunal. Qui ajoute : «A votre âge, vous devez plutôt apporter votre contribution aux dépenses familiales. Non seulement vous ne faites rien du tout mais vous vous permettez de semer la terreur. Vous n’avez pas à exiger quoi que ce soit.»

Le prévenu a été condamné à six (6) mois de prison ferme.