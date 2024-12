Mandats de dépôt à outrance : Marvel Ndoye interpelle les Ministres de l’Intérieur et de la Justice

Messieurs les Ministres de l’Intérieur et de la Justice, assez avec ces mandats de dépôt à outrance (Par Marvel Ndoye)

Depuis quelques mois, le Ministère de l’Intérieur s’est lancé dans des opérations de soi-disant sécurisation qui se soldent chaque semaine par 500 à 1000 interpellations pour divers faits mineurs tels que : Ivresse publique – défaut de pièce d’identité – racolage – possession de cornets – bagarres – CBV – etc….

Les auteurs méritent au pire que des amendes ou contraventions pour de tels détails. Mais malheureusement cela se termine par des emprisonnements aussi zélés que ridicules. Résultat, les prisons qui étaient déjà dans des situations abominables à la fin du règne du tyran Macky Sall le sont 10 fois plus depuis l’arrivée de BDF et du gouvernement Sonko dont le ministre de l’intérieur.

Le régime Diomaye / Sonko, en seulement 7 mois, a fait exploser la population carcérale de 12 500 à presque 15 000 actuellement. Alors que toutes les prisons confondues ne sont dimensionnées que pour une capacité de 3000 détenus. Imaginez l’abomination !! C’est vraiment décevant que ce soit Diomaye / Sonko qui en arrivent là. Et imaginez que plus de la moitié de ces 15 000 détenus sont présumés innocents. L’autre moitié mérite bien moins d’être enfermé que tous ces criminels économiques libres comme l’air.

Au lieu de désengorger les prisons, au lieu de les rendre moins abominables, au lieu de liquider les dossiers judiciaires qui pourrissent dans les cabinets d’instruction, au lieu d’interdire ces paquetages avilissants, au lieu de calmer l’ardeur de ces procureurs si prompts à jeter au gnouf de pauvres gorgorlous, tout a été empiré par le régime BDF / Sonko.

M. le ministre de l’intérieur, M. le ministre de la justice, vous ne sécurisez absolument rien du tout. Vous ne faites qu’accentuer l’abomination dans les maisons d’arrêt, et augmenter le nombre de morts en détention qui sont cachés à l’opinion. Il y’en a presque chaque jour. Vous avez même osé jeter en prison le vieux Mamadou Gueye, 83 ans, à la suite d’une simple querelle familiale sans violence sur une parcelle de terrains. Et bien sûr il en est mort après une dizaine de jours à peine. Imaginez si cela s’était passé en France. Le ministre de la justice serait appelé à la démission, à plus forte raison le Procureur et le Juge qui ont requis le mandat de dépôt, ainsi que le Directeur de l’Administration Pénitentiaire.

Ces opérations de rafles nocturnes sont ridicules. Si vous voulez vraiment sécuriser quelque chose, il vous suffit d’organiser des patrouilles motorisées et pédestres bien visibles et dissuasives un peu partout comme cela se fait en Europe ou aux USA.

Il est temps d’arrêter ces farces macabres et se focaliser sur les vrais problèmes, dont les réformes de cette justice moribonde et rétrograde, dont la révision du code de procédure pénale, dont l’arrêt de ces abominations dans les MAC. Et il est plus que temps de s’occuper des vrais criminels qui sont tous dehors à dépenser les milliards volés ou à essayer de transhumer vers le Pastef

MARVEL NDOYE

E-mail : marvel@hotmail.fr