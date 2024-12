Affaire Amy Ndiaye : Les députés du PUR fixés sur leur sort

Condamnés en première instance, Mamadou Niang et Massata Samb, députés de la 14e législature, avaient interjeté appel. Les Échos rapporte que la Cour d’Appel de Dakar a rendu son verdict ce lundi, 23 décembre, confirmant le premier jugement rendu dans cette affaire qui remonte à décembre 2022.

Lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale, les membres du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), reprochant à leur collègue du groupe parlementaire de Benno, Amy Ndiaye, ses propos jugés injurieux à l’égard de leur guide religieux, Serigne Moustapha SY, s’en étaient violemment pris à elle.

La mairesse de Gniby enceinte victime des coups avait dû être hospitalisée après les faits. Jugés en janvier 2023, les ex-députés ont été reconnus coupable des faits de coups et blessures volontaires et condamnés à six mois ferme. Une peine d’emprisonnement assortie des dommages et intérêts de cinq millions de francs CFA à verser à la victime.