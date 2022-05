Mandats illimités : Birahim Seck répond à Macky Sall

Monsieur le Président de la République, vous ne pouvez pas vous défausser sur les procédures en début du premier mandat et le refaire à la fin de votre ultime mandat, alors que vous avez, pourtant, eu 10 ans pour réformer et digitaliser les procédures, en profondeur. Êtes vous en train de confesser que le PSE est un échec?

Monsieur le Président de la République, les partenaires techniques et financiers vous ont-ils exigé à emprunter leur argent? Si c’est non, il faut, donc, nécessairement respecter leurs procédures de décaissement et de passation car, eux, ils veillent scrupuleusement sur l’argent de leurs concitoyens et des investisseurs, en prêtant à d’autres pays;

Monsieur le Président de la République, il ne faut pas oublier que vous aviez changé le Code des marchés en 2014 pour raccourcir les délais, relever les seuils de passation de marchés, sous prétexte que les procédures étaient longues.

Que voulez-vous enfin? Passer des marchés sans encadrement? En tout cas, le trésor public a beaucoup souffert des Demandes de Renseignements et de Prix sans contrôle à priori et, des ententes directes, y compris des offres spontanées négociées (OSN: 91 milliards au 4eme trimestre 2021 contre 60 milliards au 4eme trimestre 2020);

Donc, s’il y a problème il faut, véritablement, l’imputer à votre système de gouvernance.

Pour le respect de la limitation des mandats, le peuple Sénégalais saura dire son mot, le moment venu, en tant que dépositaire de la Souveraineté.

Birahim Seck