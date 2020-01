Serigne Mbacké Ndiaye récidive : Pour l’ancien ministre porte-parole du président Wade et leader du mouvement pour la pérennisation du libéralisme, la limitation des mandats présidentiels est anti-démocratique. Serigne Mbacké Ndiaye se dit prêt à affronter ses adversaires autour de débats contradictoires sur sa position sur le mandat présidentiel…Sa déclaration liminaire lors de la conférence de presse du Rassemblement pour la Pérennisation du Libéralisme (RAPEL) dont il est le coordonnateur

Mesdames, Messieurs les journalistes,

Honorables invités, chers compatriotes,

En ce début d’année, le Rassemblement pour la Pérennisation du Libéralisme – RAPEL est très honoré de vous retrouver et de profiter de cette opportunité pour vous souhaiter, à vous, vos familles, au peuple sénégalais et hôtes vivant parmi nous, une bonne et heureuse année 2020.

Au-delà de ces vœux sincères et fraternels, le RAPEL félicite notre compatriote Sadio MANE qui vient de remporter le Ballon d’or Africain comme le fit dans le passé El Hadji Ousseynou DIOUF, et qui vient de se classer 4ème au Ballon d’or Européen. Féliciter Sadio MANE signifie également reconnaître et saluer les efforts inlassables fournis par les initiateurs de football les entraineurs qui, dans l’anonymat le plus total et sans moyen conséquent, forment des jeunes qui nous font rêver.

Ces vœux et félicitations nous plongent directement dans le vif du sujet car il s’agira aujourd’hui d’évoquer :

Les questions d’intérêt national ;

La situation politique.

Par rapport à la situation nationale, force est de constater que malgré une conjoncture économique pas du tout favorable, les sénégalais ont eu le sens de la mesure et de la responsabilité pour faire face à la hausse du prix de l’électricité. C’est cette attitude citoyenne et hautement patriotique qui a amené beaucoup de clients qui ne comprenaient pas les hausses constatées sur leur facture à se rapprocher des agences de la Senelec pour des explication dont le résultat a souvent été fructueux.

Profitons-en pour saluer l’action de la Senelec qui la semaine dernière a fait sortir plusieurs villages des ténèbres.

Sous le même, registre nous nous félicitons des accords qui ont été trouvés entre l’Etat du Sénégal et les travailleurs dans le secteur de l’eau.

Il en est de même pour le lancement du Cleaning Day qui a vu les sénégalais, sans considération politique, se mobiliser pour faire de nos villes et campagnes des lieux où il fait bon vivre. Il s’agit maintenant de maintenir le cap pour que cette opération soit pérennisée. Dans cette perspective, nous suggérons la création du comité de quartier composé des associations de jeunes, de femmes, des délégués de quartiers et des élus.

Mais il ne faut jamais perdre de vue qu’une ville ne saurait être propre sans installations que les populations ont besoin pour satisfaire des besoins naturels. Or, en parcourant nos grandes villes, Dakar en particulier, on constate l’absence totale d’espace pouvant accueillir les usagers.

Les questions de sécurité ne nous laissent pas indifférents, d’autant plus que le Chef de l’Etat se propose de faire voter une loi permettant de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Nous saluons une telle initiative et proposons également que les militaires soient mis à contribution pour lutter contre les agressions et le grand banditisme. Ainsi, la ville de Touba et la banlieue de Dakar, pour ne citer que ces exemples, pourraient être sécurisée avec la participation des militaires comme en Casamance

Au plan politique, il nous plait de revenir et d’insister sur la nécessité de réviser notre constitution afin que le mandat du Président de la République ne soit plus limité. Bien sûr cette proposition a fait couler beaucoup d’encre et de salive mais telle est notre conviction la plus forte que nous allons continuer à la défendre malgré la vocifération des caisses de raisonnance de l’occident et de lobbies de toutes sortes.

Certains ont tenté de dénaturer notre proposition en parlant de présidence à vie, uniquement parce qu’ils n’ont pas d’arguments à opposer aux nôtres.

D’autres nous reprochent l’opportunité d’une telle proposition. A ceux-là, nous répondons que la révision de la constitution a été solennellement demandée par l’opposition au niveau de la commission du dialogue politique. L’opposition veut ainsi que le Chef de l’Etat ne soit plus Chef de parti et cela ne dérange personne. Alors, pourquoi notre proposition dérangerait certains ?

Ceux qui, en 2012 tentaient de trainer Abdoulaye Wade dans la boue et de le discréditer, allant jusqu’à défiler avec un cercueil qui contiendrait son corps, sont ceux-là qui le portent aujourd’hui en estime et en font leur idole. C’est leur droit le plus absolu et nous en sommes même heureux, comme c’est notre droit d’accompagner Macky SALL pour satisfaire les sénégalais dans leurs besoins.

Dans le même cadre, nous proposons la limitation démocratique des partis politiques. Pour cela, il faudrait interdire toute forme d’alliance pour les élections législatives. Les alliances doivent se nouées à l’Assemblée Nationale. Tout parti légalement constitué doit impérativement participer, sous sa propre bannière, aux premières élections législatives intervenues après sa reconnaissance. Faute de quoi, il devra disparaître. Comment on peut créer un parti et ne jamais aller à des élections ?

A l’occasion de ces élections législatives, tout parti n’ayant pas obtenu 1% de l’électorat devra être dissout.

Ainsi, les partis qui auront satisfait ces conditions pourront être financés.

En ce qui concerne l’Assemblée nationale, il faudrait lui donner une crédibilité certaine. Combien de fois on a entendu un député dire « je suis député du Président » ? Alors nous proposons les mesures suivantes :

Supprimer la liste nationale et élire tous les députés au scrutin uninominal à deux tours.

Réduire le nombre de députés et le ramener à cent (100).

Si nous avons décidé de faire de telles propositions ici et maintenant, c’est parce que nous estimons que le dialogue national initié par le Président de la République doit être l’occasion de faire faire à notre démocratie des pas de géant qui ne tiennent pas compte des intérêts politiciens et particuliers.

C’est le lieu pour nous de saluer l’arrivée dans la scène politique de jeunes leaders qui semblent prendre la place des partis politiques dans la défense des intérêts de nos populations. Nous ne sommes certes pas du même bord et nous n’approuvons pas totalement leur démarche mais ils sont sénégalais comme nous et nul n’a le monopole du patriotisme. C’est parce que nul n’a le monopole du patriotisme que nous vous présentons aujourd’hui ces propositions que nous allons soumettre aux leaders d’opinion que sont les Chefs religieux, syndicalistes, dirigeants de mouvement etc. mais aussi au Président de la Commission du Dialogue Politique, aux différents pôles participant au dialogue, au Président du Comité de Pilotage du Dialogue National, au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, à la Président du HCCT et à la Président du Conseil Economique, Social et Environnemental.

Merci de votre bien aimable attention.

Serigne Mbacké NDIAYE

Coordonnateur du RAPEL