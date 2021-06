Manif contre l’homosexualité : Sabel Fall parle de manipulation politicienne

HOMOSEXUALIÉ ET MANIPULATION POLITICIENNE…Par Sabel FALL

Les dernières manifestations contre l’émergence des droits lgbt au Sénégal ont des relents d’une manipulation politicienne mise en œuvre par des politiciens en cagoule contre le Président Macky Sall et son gouvernement. Ces politiciens masqués essaient de miser sur la haine viscérale des sénégalais contre l’homosexualité pour ternir l’image du Président Macky Sall et de son régime.

Pourtant, ce n’est la première fois qu’ils ont essayé ce procédé. On se souvient bien de la campagne précédant le référendum de 2016. A l’époque, ces manipulateurs dans le camp du non avaient réussi à transformer le débat en une tribune d’une lutte contre une tentative d’une légalisation constitutionnelle de l’homosexualité qu’ils avaient créée de toute pièce pour faire échouer les tenants du oui.

Cette fois-ci, ils tentent encore le même coup pour en faire un thème de campagne des prochaines élections (locales, législatives et présidentielles) contre la coalition beno bok yaakar et son chef de file.

Le gouvernement de Macky SALL n’a jamais eu l’ambition de donner des droits spécifiques aux lgbt. Le Président du parti République des valeurs, farouche opposant à Macky Sall et ancien membre de son gouvernement, l’a récemment confirmé. En effet, dans une sortie la semaine, dernière, Monsieur Thierno Alassane Sall a affirmé en toute honnêteté n’avoir jamais entendu parler du projet des droits homosexuels lorsqu’il était membre du gouvernement de Macky Sall.

Ainsi, ces gens qui s’agitent ont pour la plupart une dent contre Macky Sall pour une raison ou une autre, à tort ou à raison.

Ils sont dans un mensonge éhonté. Mais cette fois-ci, ils ont poussé la manipulation à un niveau plus répugnant et plus sordide en pondant une proposition de loi pour la criminalisation de l’homosexualité. Ce faisant, il essaie de mettre dos au mur le gouvernement face à des sénégalais manipulés et face à des partenaires internationaux qui accepteraient mal cette criminalisation. En réalité, ils ne cherchent qu’à abuser l’opinion publique sénégalaise à des fins bassement politiciennes.

Depuis 2016, le Président Macky Sall a clairement donné sans équivoque sa position sur l’homosexualité. Il a répété on ne plus clair que tant qu’il sera à la tête du Sénégal l’homosexualité n’y sera pas légalisée.

L’attitude du Sénégal sur la question de l’homosexualité est bien équilibrée : le pays ne donnera jamais des droits spécifiques aux lgbt et ne dépénalisera pas les relations sexuelles contrenatures. Cet équilibre est nécessaire car, le Sénégal interagit avec d’autres nations, à l’égard desquelles, il doit maintenir des partenariats qui seraient mis en péril, si une législation inappropriée anti lgbt étaient adoptée.

D’ailleurs, les opposants à Malick Sall ne diront jamais très haut qu’ils criminaliseraient l’homosexualité au Sénégal s’ils y accédaient à la magistrature suprême, de peur de perdre de le soutien financier des lobbies occidentaux pour le financement occulte de leurs campagnes lors des présidentielles de 2024.

Sabel FALL,

Analyste politique et politologue.