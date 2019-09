Manifestation : La Commune de Lour Escale laissée en rade dans le PSE, PUDC crie son raz-le-bol

Mécontents d’être oubliés par les autorités du pays, surtout dans la dynamique des programmes de construction des routes et autres projets de désenclavement, les jeunes de Lour Escale ont, au cours d’une manifestation pacifique, ont exprimé leur ras-le-bol face à l’indifférence vis-à-vis de leur vécu quotidien.

Il faut emprunter tout un labyrinthe, avec des pistes chaotiques et faire des heures pour rallier l’arrondisement de Lour Escale, pourtant distant de quelques 51 kilomètres de Koungheul.

De l’indépendance à nos jours, la seule route qui mène vers les localités riveraines du djolof est de la latérite non encore bitumée, sur laquelle les passagers devant l’emprunter tous les matins, vivent un véritable parcours de combattant.

Pour des besoins administratifs ou d’affaires, il faut se rendre à Koungheul et prendre toute une journée au risque d’y passer la nuit ou bien encore y retourner le lendemain. Même pour se soigner, les habitants de cette zone sont obligés de se rendre dans le distrcit sanitaire de Koungheul dont dispose le département.

Dans le domaine de l’agriculture, le manque d’accompagnement aurait en¬traî¬né une diminution des rendements. Véritable paradoxe, si l’on sait que cette zone peut à elle seule assurer l’autosuffisance alimentaire tant chantée par nos autorités.

Face à la presse, le porte-parole des manifestants, a lu une déclaration dans laquelle les jeunes du Mouvement And Defar Commune Lour Escale (MADCLE) ne réclament rien d’autre que le bitumage de la route qui sillonne toutes les localités.

Ils demandent le prolongement de cette route jusqu’à Barkedji où elle est reliée la région de Louga. Dans leurs revendications, figurent en bonne place l’électrification de la zone et la construction d’un poste de santé digne de ce nom, la nécessité de leur trouver de micros projets avec des financements qui, à court et moyen terme, leur permettront de subvenir à leurs besoins primaires et d’aider les chefs de ménages dans la prise en charge de la famille et la mise en place d’un système de pompage dans les périmètres agricoles pour permettre aux agriculteurs d’augmenter les rendements.

«Nous rencontrons toutes les difficultés pour nous faire soigner, car nous sommes obligés de nous rendre à l’hôpital de Koungheul en cas d’urgence. L’agriculture étant la première activité économique de Lour, nos agriculteurs rencontrent d’énormes difficultés et les rendements deviennent de plus en plus faibles. Nous pensons qu’avec un bon système de pompage, le l’arrondissement de Lour peut assurer l’autosuffisance en riz et contribuer favorablement au «consommer local» comme le souhaite le Président Macky Sall.»

Par ailleurs, la dimension très étendue de la zone et sa position stratégique doivent amener les autorités à penser à l’installation d’un poste de police et/ou une gendarmerie à Lour pour faire face aux problèmes de sécurité allant du vol de bétail, au braquage des maisons et boutiques des commerçants. Parfois même, les propriétaires y risquent leur vie en protégeant ce qu’ils ont obtenu à la sueur de leur front.

La déforestation est aussi une menace et l’on regrette les feux de brousse qui réduisent en cendre le fourrage qui constitue le seul rempart pour maintenir en vie les troupeaux. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons un renforcement des moyens d’actions du service des eaux et forêts et chasse. Mais faudrait-il un désenclavement effectif de la zone pour réussir ces ambitions.

En revanche, nous souhaitons vivement que l’axe reliant Koungheul-Linguère soit bitumée afin de redynamiser la vie économique des différents villages que traverserait éventuellement cette route qui sera une aubaine pour tous les transporteurs et voyageurs qui doivent quitter la zone sud du Sénégal pour rallier la zone nord tels que le Fouta et Linguère par exemple.

Rappelons au passage que Ida Mouride a été érigé en commune d’arrondissement il ya dix ans de cela par le décret no 2006-1099 du 12 octobre 2006. Depuis lors, Lour Escale reste toujours une commune sans électricité ni route. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes et les femmes n’ont pas accès aux financements.

Une situation que le porte parole du collectif déplore : « Notre commune souffre de beaucoup de maux. En effet, dix ans après l’érection d’Ida Mouride, les mesures d’accompagnement tardent à être effectives. Et la population a patienté plus d’une décennie »

En définitive, ces populations comptent remettre ça très fréquemment aussi longtemps que leurs doléances resteront lettre morte. A relever que L’Arrondissement de Lour Escale, constitué des communes de Lour Escale et Ribot Escale, est situé dans le département de Koungheul, elle couvre une superficie de 984 km2. Elle est située au nord par la région de Matam, au sud par la commune d’Ida Mouride, à l’Ouest par celle de Gainth Pathé, et à l’Est par la commune de Kouthiaba du département de Koumpentoum (région de Tambacounda).

A l’issue de la marche pacifique, les jeunes ont remis au Sous-préfet de l’arrondissement de Lour Escale un mémorandum.