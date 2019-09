Et le maître-chanteur de Latmingué libera ses chiots…

Il s’en est fallu d’un seul coup de butoir après sa sortie contre la Présidente du CESE Aminata Toure, pour que le vieux maitre-chanteur de Latmingue El Hadji Malick GUEYE libèra ses chiots. Ça se voit qu’il a pris de l’âge et s’est trouvé des chiens de garde , défenseurs d’un anti valeur qui fait la politique du plus offrant, sans foi. Il serait trop facile pour nous d’en faire autant, puisqu’ insulter ne demande aucun niveau intellectuel et à quoi bon d’ailleurs répondre à un coup de pied d’un ânon !.Agonir d’injures le vieux El Hadji Malick Gueye, ne serait donc d’aucune importance et brouillerait le message à faire passer. Et celui-ci est très simple, clair et précis : Aminata Touré vient à peine d’être nommée à la tête du CESE et est en train de travailler a produire des avis de qualité au Président de la République et aux pouvoirs publics mais aussi de centrer les actions de l’institution aux besoins de la communauté. Atteindre son objectif et mériter la confiance que SEM Macky SALL a placé en elle , voilà ce qui retient son attention et rythme son travail quotidien. Que ceux qui n’ont rien à dire , rien à faire , ni même rien à proposer, se taisent et arrêtent donc de contaminer l’atmosphère politique du parti et de Bby. L’ heure est au travail, uniquement au travail..Battons nous contre cette opposition qui veut a tout prix empêcher au Président de la République de travailler en soulevant chaque jour des sujets fabriqués dans le but de nuire, plutôt que d’alimenter ce débat de succession vicieux et vicié. AminataTouré par éducation et par convictions, n’est pas dans les petits combats. Qu’on nous insulte mais aucune accusation aussi burlesque qu’elle soit comme du reste celle tenue par le vieux maître-chanteur El Malick Malick GUEYE, ne restera sans riposte complète pour parler comme Kennedy.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand Yoff