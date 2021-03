Manifs au Sénégal…590 personnes blessés

Les volontaires de la Croix rouge ont secouru 590 blessés au cours de leurs interventions lors de la série de manifestations suite à l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko, (ce dernier a été finalement placé sous contrôle judiciaire et inculpé après sa comparution hier).

Dans le cadre des opérations, 316 volontaires étaient déployés sur le terrain, réparties en 36 équipes d’intervention opérationnelles dont des équipes de secouristes à Dakar, à l’Université Cheikh Anta Diop, à Mbacké et Touba, à Bignona, à Rufisque, à Guédiawaye et à Ziguinchor. Parmi les 590 blessés, 288 ont été secourus à Dakar, 109 à l’UCAD, 77 à Pikine, 33 à Bignona, 29 à Ziguinchor, 25 à Guédiawaye, 21 à Rufisque, 8 à Mbacké et Touba.

Les secours ont recensés des cas de brûlures, de saignements, de fractures, de traumatisme crânien, d’inconscience ou de pertes de connaissance, de blessures légères, ouvertes ou graves, entre autres, rapporte L’As.

Les équipes de la Croix rouge ont aussi dénombré six pertes en vies humaines dont un corps sans vie intercepté à la Place de l’Indépendance de Dakar, deux corps sans vie à Keur Massar, un à Yeumbeul, Nord, un décès enregistré à Colobane et un autre aux Parcelles Assainies.

En 2011, lors des violences pré-électorales, la Croix rouge sénégalaise rappelle que 153 blessés avaient été secourus par 700 volontaires en 24 jours d’intervention à Dakar et dans les régions de l’intérieur du pays.