Dépôt des armes en Casamance : Le MFDC répond à Sonko

Face à la presse hier, Ousmane Sonko avait invité les forces rebelles indépendantistes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) à déposer les armes, d’ici à six mois, auprès des commandements militaires. Une réponse reçue cinq sur cinq par « Atika », un des branches du Mfdc, qui va étudier la proposition.

« Nous avons écouté et entendu le Président de Pastef, Ousmane Sonko, après sa libération. Nous l’avons écouté et entendu.. Nous étudierons sa proposition », informe L’Observateur. A en croire Atika, « le Mfdc n’a jamais voulu de cette guerre qui nous a été imposée. Nous sommes des gens épris de paix et de justice », rajoute-t-il.