Manifs au Sénégal : Faudra-t-il fermer les écoles et les université ?

FAUDRA T IL FERMER LES ECOLES ET LES UNIVERSITES DU SENEGAL ?

L’incroyable et terrible spectacle des destructions massives d’infrastructures, d’équipements et de matériel roulant des différentes facultés et écoles de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar fait d’abord mal, très mal même. Ces évènements indignes de notre pays font d’autant plus mal qu’ils se sont déroulés en partie dans nos écoles et dans ce qui est censé être le temple du savoir, nos universités. En parcourant le campus de l’UCAD en cette matinée dominicale, depuis l’IFACE jusqu’à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, en passant par le CESTI, symbole éminent du droit à l’information, le BRGM, la Faculté des Lettres et Sciences humaines, dont les archives ont été détruites, la Grande Bibliothèque Universitaire, la Faculté des Sciences et Techniques, la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie, nous avons très mal. Partout, c’est l’énergie du Mal en œuvre, visant la destruction du savoir, la désolation, la colère, le pessimisme face à l’avenir d’une jeunesse. Volonté d’effacer la mémoire, de museler la liberté, de plomber l’avenir, de détruire le Sénégal ?

Mieux, ces établissements scolaires et d’enseignement supérieur, dont l’une des plus anciennes et connues, en l’occurrence l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, vient de se classer selon Edurank, première en Afrique francophone. En nous inclinant devant la mémoire des disparus et en souhaitant prompt rétablissement aux blessés tout en rendant un hommage au professionnalisme de nos Forces de Défense et de Sécurité, aux vigiles des Universités et à notre Justice, nous invitons nos compatriotes à continuer à redresser la tête, en restant résilient et engagés dans l’avenir. Cette posture se justifie d’autant plus que l’UCAD s’est donnée comme devise « Lux Mea Lex » et a comme parrain le célèbre savant Cheikh Anta DIOP, dont l’envergure scientifique, l’engagement intellectuel et politique panafricaniste désintéressé et pacifique et l’impact de ses idées en Afrique, en Amérique et dans le monde entier, continuent de faire autorité plus de 35 ans après sa disparition.

Si ces actes proprement terroristes, sont le fait des étudiants, la plus grande composante de la communauté universitaire, celle pour laquelle la Nation, les parents, les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs, techniques et de service s’échinent nuit et jour pour en faire de vrais citoyens, alors il est légitime de se poser la question de la fermeture définitive des écoles et des Universités sénégalaises, en proie à la violence et à la destruction depuis une douzaine d’années ?

Cela apparait d’autant plus paradoxal que dans un article récent, à la veille du lancement le 31 mai du dialogue national, nous lancions un appel solennel à nos compatriotes afin de revisiter le concept de majorité d’idées autour des valeurs centrales de notre pays, notamment sur l’avenir de notre jeunesse, force vive et espoir de l’avenir. Cependant, sans valeurs éprouvées, sans éducation, sans formation, sans civisme et sans vrai patriotisme, le poids démographique de la jeunesse devient un fardeau, une contrainte, pire, un risque, une menace.

C’est pourquoi, depuis plus d’une décennie, le Président de la République Macky SALL a pris plusieurs grandes initiatives au grand bénéfice et bonheur de la jeunesse, de l’École de la Réussite, des Universités de Développement. Il suffit simplement de se rappeler la Concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement supérieur (CNAES), pilotée par le Professeur Souleymane Bachir DIAGNE avec onze directives présidentielles et un budget de plus de 400 milliards. Idem des Assises de l’Éducation et de la Formation managées par le recteur Abdou Salam SALL et du PAQUET qui s’élève à plus de 3000 milliards sur 15 ans ! Ces réformes majeures ont été matérialisées notamment par la réorientation vers les valeurs, les sciences, le numérique, la centration sur l’apprenant, les technologies, l’ingénierie, la professionnalisation, l’entreprenariat et les mathématiques.

Ces réformes consensuelles majeures ont abouti entre autres à la construction de milliers d’écoles, de collèges, de lycée, de centres de formation, la création de cinq nouvelles universités (Université numérique Cheikh Hamidou KANE, ex-UVS, Université Amadou Makhtar MBOW de Diamniadio, Université Iba Der THIAM de Thiès, Université El Hadji Ibrahima NIASSE du Sine-Saloum, Université de Matam et Université du Sénégal Oriental, 5 instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP)), les classes préparatoires, l’augmentation sensible des bourses des étudiants, des salaires des enseignants chercheurs, la valorisation de la retraite, la baisse des prix des tickets de restaurants, des loyers des chambres, la construction et l’équipement de 130 laboratoires pour plus de 47 milliards de F CFA…

Que dire des organismes comme le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3 FPT) que le Chef de l’État a fait passer de 5% de la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur (CFCFE) soit de quelques millions à plus de 30 milliards de F CFA par an afin de financer les besoins de formation individuelle et collective des jeunes ? Quid de la Délégation à l’Entreprenariat des Jeunes et des Femmes (DERF/J) dont la mission essentielle consiste à promouvoir en ville comme dans nos campagnes l’entreprenariat féminin et jeune avec plus de 30 milliards de F CFA par an. J’allais oublier le programme XEJU NDAW YI destiné à accélérer l’emploi et l’insertion des jeunes avec une enveloppe de 450 milliards de F CFA sur trois années !

Malgré tous ces sacrifices dans les écoles et les universités, ne faudrait-t-il pas alors en arriver par dépit à décréter une année blanche et à fermer les écoles, les centres de formation et Universités ? Ou alors, ne devront nous pas aller vers une séparation des campus sociaux et des campus pédagogiques ? Redimensionner et décongestionner l’UCAD avec le transfert de facultés et d’écoles vers d’autres sites ou universités ? Que Nenni sans doute, si l’on sait, pour avoir suivi de près et visité avec des collègues l’UCAD, que ces faits inqualifiables, inadmissibles semblent être, de l’avis de plusieurs observateurs, le fait d’autres acteurs différents des étudiants. Dans tous les cas, les instances habilitées se prononceront, dans le respect des franchises universitaires et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Qui diable donc a intérêt à s’attaquer de façon aussi frontale et brutale à ce qui est la crème de l’intelligentsia sénégalaise. Des partis politiques insurrectionnistes ? des maffias, nervis et pays étrangers ? des forces occultes, la mouvance jihadiste armée…qui, après avoir mis presque à genoux des pays voisins, cherchent à accéder à l’océan atlantique et surtout aux ressources pétrolières et gazières et au modèle démocratique du Sénégal ?Si tel est le cas, alors nos compatriotes devront se serrer davantage les rangs et les coudes pour défendre nos valeurs et institutions, notre République, notre modèle de vie faite de respect mutuel d’ouverture et de tolérance, notre Teranga bien sénégalaise, notre âme.

En espérant enfin que nos compatriotes vont se ressaisir afin de défendre leur beau et grand pays contre les forces occultes, les oiseaux de mauvais augures et l’énergie du Mal, nous les appelons à renforcer le dialogue national en vue de la consolidation de la démocratie sénégalaise, à travers des propositions consensuelles et pragmatiques et des actes dans le sens de l’unité, la paix, la justice et la solidarité.

Boubacar Siguiné SY

Ministre-Conseiller, Enseignant-Chercheur

FASTEF UCAD Dakar