Manifs interdites : Les Etats-Unis invitent l’Etat à « respecter les droits des sénégalais »

Après plusieurs marches et manifestations interdites au Sénégal, l’Ambassade des Etats-Unis au Sénégal demande au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité de « respecter les droits des sénégalais ».

« Dans les nations démocratiques comme le Sénégal et les États-Unis, les gens ont le droit de se réunir pacifiquement et de s’exprimer librement. Nous exhortons le gouvernement sénégalais et les forces de l’ordre à respecter pleinement ces droits, et la population sénégalaise à les exercer de manière responsable », a écrit sur sa page X (Ex Twitter) l’Ambassade des Etats-Unis au Sénégal.