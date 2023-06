Manifs juin 2023 : Amnesty International parle de 23 morts

La directrice régionale d’Amnesty international de l’Afrique de l’ouest et du centre (Ai Waro), Samira Daoud donne un bilan de 23 morts lors des récentes manifestations du 1er au 4 Juin 2023 suite à la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme dans l’affaire Sweet Beauty. Alors que la police nationale et le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome ont annoncé 16 morts, 357 blessés et plus de 500 arrestations.

Amnesty international a « documenté les cas de 23 personnes décédées au cours des 5 derniers jours, essentiellement tuées par balle « , renseigne la vidéo diffusée sur les différentes plateformes de l’Ong internationale de défense des droits humains.

D’après Seneweb, la directrice régionale d’Amnesty international Waro a également dénoncé la présence de civils armés aux côtés des FDS tirant sur les manifestants et les populations.

« Une pratique illégale », martèle Samira Daoud qui demande que ces « nervis » soient appréhendés et les responsabilités situées. Il en est de même pour l’utilisation par les FDS des populations comme bouclier humain.

« Cela est proscrit par le droit international », conclu-t-elle en exigeant des autorités sénégalaises la restauration des principes fondamentaux de l’État de droit notamment en garantissant « une justice indépendante et impartiale ».