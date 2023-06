Propos sur les religieux : Déthié Fall dément Maimouna Ndour Faye

Chers compatriotes, J’ai écouté Mme Maïmouna Ndour Faye pour qui j’ai le plus grand respect dire dans son émission avec l’honorable député Ameth Aïdara que j’ai fait un communiqué pour m’interroger sur le silence des chefs religieux.

Je tiens à préciser que ces allégations de Maïmouna Ndour sont totalement fausses. Je n’ai jamais fait un communiqué dans ce sens et c’est vérifiable sur ma page Facebook. Elle s’est certainement trompée de bonne foi.

Avec le professionnalisme que lui connais, je suppose qu’elle rétablira la vérité et partagera la bonne version qui se trouve sur cette présente communication. Quelqu’un qui avait mis ma photo sur son profil comme ça se passe souvent sur internet s’y était aventuré et la cellule de communication du PRP avait fait un démenti net et formel.

Je n’ai pas de sens interdit chez tous les chefs religieux du pays pour lesquels j’ai la plus haute estime pour ce qu’ils représentent pour nous et si j’avais un quelconque message à leur endroit, je serais parti les voir dans la courtoisie et la politesse qu’on me connaît pour leur exposer mes préoccupations et bénéficier de leurs bénédictions et de leurs conseils éclairés comme d’habitude.

Je suis présentement en Europe comme dit dans le communiqué précédent du 06 juin, pour 72h, pour des rencontres avec de hautes personnalités sénégalaises et organisations internationales soucieuses de la situation du pays.

Déthié Fall